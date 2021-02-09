HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Replika Ferrari F40 sahibi olmak ister misiniz?

Replika Ferrari F40 sahibi olmak ister misiniz?

09.02.2021 16:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Replika Ferrari F40 sahibi olmak ister misiniz?

Ferrari F40 muhtemelen markanın en ünlü modeli. Ancak çoğu insan için ulaşılamaz olduğu için kopyası ortaya çıktı.

Şu anda Denver, Colorado'da Worldwide Vintage Autos aracılığıyla satışa sunulan bu F40 kopyası, Pontiac Fiero'dan üretilmiş. 24.900 $ 'lık bir fiyat etiketiyle satışa çıkan model oldukça ilgi görüyor. Tasarım konusunda model birebir taklit edilmeye çalışılmış. Tüm ayrıntıları ile otomobil benzerliğini çok iyi yansıtıyor.

Ferrari-F40-Replica-3

Önde, F40'ın görünümünü taklit etmek için iyi bir iş çıkarılmış. Ancak detaylara bakıldığında otomobilin replika olduğu anlaşılıyor. En büyük fark ise farlarda yer alıyor. Yan taraftan bakıldığında model yine orijinal olduğunu göstermeye çalışıyor. Ancak detaylar yine onu burada da ele veriyor. Arka kısım, gerçek bir F40 ile aynı kanadı kullanıyor ve aynı zamanda benzer yuvarlak arka stoplar dikkatlerden kaçmıyor. Dış tasarım otomobili gerçek F40 gibi gösterse de iç mekan hiçte öyle cümleler kurdurtmuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande'nin ev hali! Hande'nin ev hali!
Fiyatı dudak uçuklatıyor!Fiyatı dudak uçuklatıyor!
28 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 28?28 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 28?

En Çok Okunan Haberler

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı

Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül ortaya çıktı! O artık 21 yaşında bir genç kız

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül ortaya çıktı! O artık 21 yaşında bir genç kız

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

Rolls-Royce'un ' Spirit of Ecstasy ' heykeli kaç yaşında?

Fiyatı dudak uçuklatıyor!

McLaren Senna GTR'nin kanadı Mercedes CL 500'e uyar mı?

Bu arka kanat işe yarar mı?

Toyota, Corolla GR Vagon üretecek mi?

Meraklı bekleyiş sürüyor!

Volkswagen ID.4 kokpit ışıkları kullanarak sizinle konuşacak

Otomobiliniz sizinle konuşacak!

Yeni Mercedes Benz C serisi kamuflajlı görüntülendi!

Kameralara yakalandı!

Klasik Renault 4 yeniden üretilecek mi?

Yeniden üretilecek mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.