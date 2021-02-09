Replika Ferrari F40 sahibi olmak ister misiniz?

Şu anda Denver, Colorado'da Worldwide Vintage Autos aracılığıyla satışa sunulan bu F40 kopyası, Pontiac Fiero'dan üretilmiş. 24.900 $ 'lık bir fiyat etiketiyle satışa çıkan model oldukça ilgi görüyor. Tasarım konusunda model birebir taklit edilmeye çalışılmış. Tüm ayrıntıları ile otomobil benzerliğini çok iyi yansıtıyor.

Önde, F40'ın görünümünü taklit etmek için iyi bir iş çıkarılmış. Ancak detaylara bakıldığında otomobilin replika olduğu anlaşılıyor. En büyük fark ise farlarda yer alıyor. Yan taraftan bakıldığında model yine orijinal olduğunu göstermeye çalışıyor. Ancak detaylar yine onu burada da ele veriyor. Arka kısım, gerçek bir F40 ile aynı kanadı kullanıyor ve aynı zamanda benzer yuvarlak arka stoplar dikkatlerden kaçmıyor. Dış tasarım otomobili gerçek F40 gibi gösterse de iç mekan hiçte öyle cümleler kurdurtmuyor.



