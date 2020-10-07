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Resident Evil yeniden filme uyarlanıyor: İşte yeni kadro

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Resident Evil oyunu yeniden filme uyarlanıyor. Johannes Robert’ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin oyuncu kadrosu belli oldu.

Resident Evil yeniden filme uyarlanıyor: İşte yeni kadro

Milla Jovovich ile özdeşleşen Resident Evil, yeniden beyaz perdeye uyarlanıyor. Yeni Resident Evil filminin oyuncu kadrosunda Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Neal McDonough, Tom Hopper ve Avan Jogia yer alacak.

Johannes Roberts’ın yöneteceği yeni Resident Evil filminin oyuncu kadrosunda Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Neal McDonough, Tom Hopper ve Avan Jogia yer alacak.

2002 yılında gösterime giren ilk Resident Evil filmi video oyunlarından beyazperdeye uyarlanan filmler furyasını başlatan ilk film olurken; zombi kıyametine getirdiği farklı bakış açısıyla sinemaseverlerin ilgisini çekmeyi başarmıştı.

15 yıllık ilk Resident Evil serisinden geriye 6 film kaldı. Büyük umutlarla başlayıp büyük bir hüsranla sonuçlanan serinin son filmi 2016 yılında izleyiciyle buluşmuştu.

Geçtiğimiz yıl Resident Evil serisinin yeniden çekilmesi için hazırlıklara başlanmış, filmi yazıp yönetmesi için de 47 Meters Down ve The Strangers: Prey at Night filmlerine imza atan Johannes Roberts ile anlaşılmıştı. Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden filmin oyuncu kadrosu belli oldu.

Yeni Resident Evil filminin oyuncu kadrosunda rol alacak isimler şu şekilde:

  • Kaya Scodelario (Claire Redfield)
  • Hannah John-Kamen (Jill Valentine)
  • Robbie Amell (Chris Redfield)
  • Avan Jogia (Leon S. Kennedy)
  • Tom Hopper (Albert Wesker)
  • Neal McDonough (William Birkin)

Kaya-Scodelario-Robbie-Amell-Hannah-John-Kamen-Bottom-L-R-Tom-Hopper-Avan-Jogia-and-Neal-McDonough

İzleyiciyi 1998 yılına götürecek olan film, Raccoon City’deki kaçınılmaz bir gecede yaşanan olayları izleyiciye aktaracak. Kaya Scodelario filmin ana karakteri Claire Redfield’ı canlandırırken; Hannah John-Kamen ise Jill Valentine karakterine hayat verecek. Yeni Resident Evil filminin vizyon tarihi belirsizliğini koruyor.

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