Resident Evil yeniden filme uyarlanıyor: İşte yeni kadro

Johannes Roberts’ın yöneteceği yeni Resident Evil filminin oyuncu kadrosunda Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Neal McDonough, Tom Hopper ve Avan Jogia yer alacak.

2002 yılında gösterime giren ilk Resident Evil filmi video oyunlarından beyazperdeye uyarlanan filmler furyasını başlatan ilk film olurken; zombi kıyametine getirdiği farklı bakış açısıyla sinemaseverlerin ilgisini çekmeyi başarmıştı.

15 yıllık ilk Resident Evil serisinden geriye 6 film kaldı. Büyük umutlarla başlayıp büyük bir hüsranla sonuçlanan serinin son filmi 2016 yılında izleyiciyle buluşmuştu.

Geçtiğimiz yıl Resident Evil serisinin yeniden çekilmesi için hazırlıklara başlanmış, filmi yazıp yönetmesi için de 47 Meters Down ve The Strangers: Prey at Night filmlerine imza atan Johannes Roberts ile anlaşılmıştı. Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden filmin oyuncu kadrosu belli oldu.