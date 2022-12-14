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  4. Patlayacak gibiydi! Hastaneye zor yetişen adam doktorları şoke etti... Testis torbasından ‘dans eden solucanlar’ çıktı

Patlayacak gibiydi! Hastaneye zor yetişen adam doktorları şoke etti... Testis torbasından ‘dans eden solucanlar’ çıktı

14.12.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Delhi bölgesinde yaşayan ismi açıklanmayan 26 yaşındaki bir adam sağ testisindeki şiddetli ağrı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan testler sonucunda ağrının testis torbasına sızan mikroskobik solucanlardan kaynaklandığı ortaya çıktı. Tıp dünyasını şaşırtan vakaya ilişkin yapılan incelemeler New England Journal of Medicine dergisinde yayınlandı.

Patlayacak gibiydi! Hastaneye zor yetişen adam doktorları şoke etti... Testis torbasından ‘dans eden solucanlar’ çıktı

Hindistan’da yaşayan 26 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adamın yaşadığı tıbbi rahatsızlık tıp tarihine geçti. Adamın sağ testine ait ultrason görüntülerinde ‘dans eden solucanlar’ internette kısa sürede gündem oldu. Testis torbasında ağrı, şişkinlik ve ateşle hastaneye başvuran adamın özel bölgesinde iplik benzeri solucanların olduğu ortaya çıktı. Raporda, solucanların Wuchereria bancrofti türünün sivrisinek yoluyla bulaşan nematodları (yuvarlak solucanlar) olduğu ifade edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

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Sivrisinek yoluyla yerleşen ve tedavi edilmezse kan kanallarında altı ila sekiz yıla kadar yaşamayı başaran solucanların üreyebildikleri belirtildi. Tedavi altına alınan adamın üç haftalık yoğun ilaç tedavisinin sonrasında solucanlardan tamamen kurtulmayı başardı. Testis torbasında tedavinin sonucunda çekilen ultrason görüntüleri ise “parti bitti” diyerek gösterildi.

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