HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Resmi Gazete'de atama kararları yayımlandı: Metin Feyzioğlu Çek Cumhuriyeti'ne atandı!

Resmi Gazete'de atama kararları yayımlandı: Metin Feyzioğlu Çek Cumhuriyeti'ne atandı!

25.10.2024 00:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.

Resmi Gazete'de atama kararları yayımlandı: Metin Feyzioğlu Çek Cumhuriyeti'ne atandı!

Son dakika: Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve Prag Büyükelçisi olan Metin Feyzioğlu Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne büyükelçi olarak atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

1044197663_0_0_864_486_1920x0_80_0_0_800527ad5c07ff0b1816f9f885b759d9-740x420

RESMİ GAZETE YENİ ATAMA KARARLARI

Resmi Gazete'de yer alan yeni atama kararları alındı. Feyzioğlu haricinde kararda, Slovenya Büyükelçiliğine Hayriye Kumaşçıoğlu, Bahreyn Krallığı'na Ayşe Halil Sayan Koytak, Zambiya Büyükelçiliğine Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Konfederasyonu Büyükelçiliğine Şebnem İncesu atandığı ifade edildi.

METİN FEYZİOĞLU KİMDİR?

Metin Feyzioğlu 7 Temmuz 1969 Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul doğumlu Türk ceza hukuku profesörüdür.

Metin Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu ve Leyla (Cıngıllıoğlu) Feyzioğlu’nun kızı Saide (Feyzioğlu) Buçukoğlu (1950-1969) ile Mehmet Buçukoğlu (1945) çiftinin çocuğu olarak İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Kızıltoprak semtinde 7 Temmuz 1969 tarihinde doğdu.

Annesi doğumdan iki saat sonra vefat edince dedesi ve anneannesi tarafından evlat edinildi ve Ankara’da onlar tarafından yetiştirildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Metin Feyzioğlu
En Çok Okunan Haberler
Dünya gündemine bomba gibi düştü: Ukrayna Rusya savaşında korkulan oldu! "Kuzey Kore askerleri cephede"

Dünya gündemine bomba gibi düştü: Ukrayna Rusya savaşında korkulan oldu! "Kuzey Kore askerleri cephede"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen gömülüyor! ABD polisi geniş güvenlik önlemi aldı, görüntü alınması engellendi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen gömülüyor! ABD polisi geniş güvenlik önlemi aldı, görüntü alınması engellendi

Korkunç cinayet! Kadın girişimci domuz bağıyla öldürüldü

Korkunç cinayet! Kadın girişimci domuz bağıyla öldürüldü

MYNET ÖZEL | Ankara'yı kana bulayan terörist HDP'li çıktı!

MYNET ÖZEL | Ankara'yı kana bulayan terörist HDP'li çıktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.