Resmi Gazete'de atama kararları yayımlandı: Metin Feyzioğlu Çek Cumhuriyeti'ne atandı!

Son dakika: Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve Prag Büyükelçisi olan Metin Feyzioğlu Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne büyükelçi olarak atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

RESMİ GAZETE YENİ ATAMA KARARLARI

Resmi Gazete'de yer alan yeni atama kararları alındı. Feyzioğlu haricinde kararda, Slovenya Büyükelçiliğine Hayriye Kumaşçıoğlu, Bahreyn Krallığı'na Ayşe Halil Sayan Koytak, Zambiya Büyükelçiliğine Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Konfederasyonu Büyükelçiliğine Şebnem İncesu atandığı ifade edildi.

METİN FEYZİOĞLU KİMDİR?

Metin Feyzioğlu 7 Temmuz 1969 Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul doğumlu Türk ceza hukuku profesörüdür.

Metin Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu ve Leyla (Cıngıllıoğlu) Feyzioğlu’nun kızı Saide (Feyzioğlu) Buçukoğlu (1950-1969) ile Mehmet Buçukoğlu (1945) çiftinin çocuğu olarak İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Kızıltoprak semtinde 7 Temmuz 1969 tarihinde doğdu.

Annesi doğumdan iki saat sonra vefat edince dedesi ve anneannesi tarafından evlat edinildi ve Ankara’da onlar tarafından yetiştirildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır