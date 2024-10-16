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  4. Restoranın kadınlar tuvaletinde ilginç görüntüler! 10 yaşındaki çocuk eğilerek kabinin altına bakmaya çalıştı... "Bunun taciz olduğu anlatılmalı"

Restoranın kadınlar tuvaletinde ilginç görüntüler! 10 yaşındaki çocuk eğilerek kabinin altına bakmaya çalıştı... "Bunun taciz olduğu anlatılmalı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
16.10.2024 16:54
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Çin'in Henan eyaletinin Pingdingshan şehrindeki bir restoranın kadınlar tuvaletinde ilginç anla yaşandı. Restoranın kadınlar tuvaletinde 10 yaşında bir erkek çocuk yere çömelerek kapının altına eğildi. Kabinde bulunan kadın duruma sinirlenirken o anlar sosyal medyada paylaşılınca tepkiler gecikmedi.

Restoranın kadınlar tuvaletinde ilginç görüntüler! 10 yaşındaki çocuk eğilerek kabinin altına bakmaya çalıştı... "Bunun taciz olduğu anlatılmalı"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin basınında çıkan haberlere göre, Henan eyaletinin Pingdingshan bölgesindeki bir restoranda 10 yaşında bir erkek çocuk, kadınlar tuvaletinin zeminine çömelerek kabinin içine bakmaya başladı. O gün arkadaşıyla birlikte yemek yemeye geldiğini ifade eden kadın 10 yaşındaki çocuğun kabinin altından baktığını görünce onu yakalamak için kolunu uzattığını dile getirdi.

ANNESİ ÖZÜR DİLEMEYİ REDDETTİ

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10 yaşındaki çocuğun annesinin yanına ağlarak gelmesinden sonra anne özür dilemeyi reddetti ve oğlunu 'O bir çocuk. Sana dokunmadı bile. Bir şey oldu mu?' diyerek savundu.

Yaşanan olay tuvaletin kabininde bulunan kadını çok kızdırdı ve görüntüleri sosyal medyadan ifşa etmeye karar verdi. Sosyal medya gönderisine genç kadın, "Çocuğunuza hata yaptığında bunu öğretmek korkutucu değil. Korkutucu olan, ebeveynlerin çocuklarının hatalı olduğunu bilmelerine rağmen yine de onları korumalarıdır. Gelecekte toplumda nasıl yaşayacağım?" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunun taciz olduğu anlatılmalı." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu anne kendi çocuğunu eğitmekte zorluk yaşıyor" yorumunda bulundu.

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