Return to Hogwarts (Hogwarts’a Dönüş) filminden ilk görsel yayınlandı! Oyuncuların değişimleri şaşırttı

Yeni yılın ilk gününde HBO Max’te, Harry Potter ve Felsefe Taşı filminin 20. yılı şerefine tam adı Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts olan özel bir belgesel yayınlanacak. Bu özel buluşmada başta serinin ''altın üçlüsü'' Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson olmak üzere sekiz filmlik Harry Potter serisinde yer alan oyuncular bir araya gelecekler.

İLK GÖRSELİ PAYLAŞILDI

Serideki filmlere derinlemesine bir bakış sunacak olan retrospektif, oyuncularla ve film ekibiyle yapılan derinlemesine röportajlar içerecek ve izleyenleri, tüm zamanların en sevilen film serilerinden birine doğru büyülü bir yolculuğa çıkaracak. Harry Potter hayranları tarafından merakla beklenen retrospektiften Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson'ın yer aldığı ilk görsel paylaşıldı.

Return to Hogwarts'ta, Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Gary Oldman (Sirius Black), Tom Felton (Draco Malfoy), James Phelps (Fred Weasley), Oliver Phelps (George Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Alfred Enoch (Dean Thomas), Evanna Lynch (Luna Lovegood) ve daha birçok isim yer alacak.



