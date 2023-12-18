Revize deprem nedir, ne anlama gelir? Revize deprem ne demek?

Revize deprem, bir yerde meydana gelen sarsıntının net olarak hesaplanması manasını taşır. Revize kelimesi yalnızca deprem için değil, bir yazıyı ya da bir olayın anlatımını düzenlerken de kullanılan bir sözcüktür. Deprem günümüzde birçok kişinin en çok ürktüğü doğal olaylardan biridir. Depremlerin nerede ve ne şiddetle olduğu bilgisi insanlar için oldukça önemlidir. Ayrıca depremler yalnızca kırılmalardan kaynaklı değil; volkanik patlama gibi sebeplerden dolayı da oluşabilmektedir.

Revize deprem nedir?

Yer kabuğunun içerisinde meydana gelen kırılmalar sonucunda tabakalar birbirlerinin üzerine geçmektedir. Bu geçiş esnasında da toprak üzerinde bazen az bazen de çok şiddetli sarsıntılar hissedilir. Deprem ülkemizin de en gerçek doğal afet olayı olarak bilinir. Şiddeti çok yüksek olan depremler binaların yıkımına sebep olmakla birlikte can kaybının da yaşanmasına neden olmaktadır. Depremler kendi içerisinde farklı isimlerle anılmaktadır. Bu isimlerden biri de revize depremdir. Bu noktada revize deprem ne demek konusu karşımıza çıkabilir.

Bir bölgede sarsıntı oluştuğunda sismologlar tarafından ilk ölçülen ve belirlenen deprem verisi ilksel deprem olarak adlandırılır. Bu ilk deprem verisi, yaşanan depremin ölçüsünü ve büyüklüğünü belirler. Ancak bu veri otomatik olarak hesaplandığı için her zaman doğru çıkmaz. Tekrardan yapılan hesaplamalar ve değerlendirmeler neticesinde ortaya yine bir veri çıkar. Deprem verisinin yeniden düzenlenmesi, revize deprem olarak tabir edilir.

Revize deprem ne anlama gelir?

Depremler ilksel, öncü, revize, ana deprem gibi birçok farklı türe sahiptir. Asıl deprem olmadan önce meydana gelen sarsıntılar öncü deprem olarak isimlendirilirken deprem merkezlerine ilk düşen veriler ilksel veri olarak tanımlanır. Herhangi bir yerde meydana gelen sarsıntının öncü olup olmadığı hakkında net bir bilgi verilemeyebilir. Bununla birlikte depremle alakalı ilk paylaşılan bilgiler de her zaman doğru olarak kabul edilmez. İlk veriler otomatik olarak hesaplanan verileri kapsamaktadır.

İlk verilerden sonra hesaplanan ve net olarak ortaya çıkan deprem verileri ise revize deprem olarak karşımıza çıkar. Revize edilmeden önce ortaya çıkan veriler ise bir nevi revize edilmemiş yani düzeltilmemiş veri olarak tanımlanmaktadır. Bir yerde oluşan sarsıntıların şiddeti, büyüklüğü, derinliği gibi bilgiler o bölgede meydana gelebilecek hasarları tahmin etme açısından son derece önemlidir. Bu yüzden deprem sonrası belirlenen ilk veriler, revize edilmeden verildiği için net bir bilgi olarak düşünülmez.

Revize deprem ile ilksel deprem arasındaki fark nedir?

Depremlerin ölçülmesinde sismograf denilen aletler kullanılır. Bu aletler meydana gelen sarsıntıların şiddeti ve büyüklüğü gibi önemli bilgilerin ortaya çıkarılmasında büyük bir rol oynar. Bu aletler yer altında meydana gelen depremleri anbean kaydeder ve depremlerin nerede olduğuna ilişkin bilgiler sunar. Bir bölgede yaşanan yer sarsıntısının kaç şiddetinde olduğu bilgisi de bu alet aracılığıyla ortaya çıkmaktadır. Sismograflar tarafından ölçülen ilk veriler, ilksel deprem olarak isimlendirilir.

İlksel deprem terimi, sarsıntının anlık olarak büyüklüğünü ve şiddetini belirten bir kavramdır. Bu veri tekrardan incelendiğinde ve üzerinde birtakım değerlendirmeler yapıldığında ortaya depremin gerçek şiddeti ve büyüklüğü çıkar. İlksel deprem verilerinin tekrardan düzenlenip hesaplanmasına da revize deprem denir. Revize deprem olarak sisteme düşen deprem verileri, meydana gelen sarsıntıların gerçek şiddetini temsil eder.





