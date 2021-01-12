Reynmen 'çekiliş soruşturması' haberlerine tepki gösterdi! 'Aslı yok'

Sosyal medya fenomenlerinin yaptıkları çekilişlerin bazılarında usulsüzlük tespit edildi. İddialara göre

savcılık aralarında Enes Batur, Yusuf Aktaş (Reynmen), Başak Karahan'ın da bulunduğu 10 fenomen hakkında soruşturma başlattı.

Bu haberlerin gündeme düşmesinin ardından Reynmen bir açıklama yaptı. Sosyal medyada bir paylaşım yapan ünlü fenomen iddiaları yalanladı.

Reynmen açıklamasında "Çekiliş kazananlardan para almadım. Herhangi bir kar amacı gütmedim. Aslı yok. Profilimde hiçbir zaman önünde arabalar ve hediyelerle dolu bir post paylaşmadım" dedi.



