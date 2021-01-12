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  4. Reynmen 'çekiliş soruşturması' haberlerine tepki gösterdi! 'Aslı yok'

Reynmen 'çekiliş soruşturması' haberlerine tepki gösterdi! 'Aslı yok'

12.01.2021 16:46 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomenlerinin izinsiz yaptıkları öne sürülen kura ve çekilişler iddialara göre denetime takıldı. Reynmen hakkında çıkan iddialarla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Sosyal medya fenomenlerinin yaptıkları çekilişlerin bazılarında usulsüzlük tespit edildi. İddialara göre
savcılık aralarında Enes Batur, Yusuf Aktaş (Reynmen), Başak Karahan'ın da bulunduğu 10 fenomen hakkında soruşturma başlattı.

Bu haberlerin gündeme düşmesinin ardından Reynmen bir açıklama yaptı. Sosyal medyada bir paylaşım yapan ünlü fenomen iddiaları yalanladı.

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Reynmen açıklamasında "Çekiliş kazananlardan para almadım. Herhangi bir kar amacı gütmedim. Aslı yok. Profilimde hiçbir zaman önünde arabalar ve hediyelerle dolu bir post paylaşmadım" dedi.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
türk gençlerini iyi kandırıyor bu ve bunun gibiler yazık bene anlıyoesunuz bunu takip etmekten gerçi gençlik keremcan olmuş keremcanı takip edenler bu gayet normal
ahlaksız bunlar toplumu gençliği bitirdiler
bu çocuk bu tür konularda hiç olmadı gerçekten kateli yaşamaya çalışan bşr genç.

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