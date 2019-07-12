Sosyal medyada 'Reynmen' ismiyle fenomenleşen ve 5 milyonluk takipçi kitlesi bulunan Yusuf Aktaş, ikinci şarkısı Ela'nın klibini YouTube kanalından yayınladı.
Reynmen'in klibi ilk 10 dakikada 400 binden fazla izlenme aldı. Instagram hesabından Ela klibinin izlenme oranını açıklayan Reynmen, klibin 1 saat içinde 3 milyon izlenmeye ulaştığını ve bunun yeni YouTube Türkiye rekoru olduğunu belirtti.
Reynmen'in ilk klibi Derdim Olsun da ilk gününde 6 milyondan fazla izlenme almıştı.
"INSTAGRAM'I KAPATIRIM"
Yeni klibi yayına girmeden önce iddialı bir açıklama yapan Reynmen, “Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram'ı kapatırım” demişti.
REYNMEN ELA ŞARKI SÖZLERİ
Yalan söyleme gözlerime bak bu kez
Yalan söyleme gözlerime bak bu kez
Yalan söyleme gözlerime bak bu kez
Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak
Nasıl oldu gözlerine kandım
Nasıl oldu gözlerine kandım
Döner başım yine gözlerin ela
Çünkü gözlerin ela ,çünkü gözlerin ela
Yardım et yardım et yardım et yardım et..
Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep...
İnan senden geçemiyorum
Yine sarhoş oldum geceliyorum
Aklımda sorular çözemiyorum
Gündüz mü gece mi bu göremiyorum
Tek sende suç, deme sakın bana etmem kabul
Geç sen de vur, beni her seferinde böyle yaparak etsen de tuş
Geçmez gurur, harcayıp ömrümü tüketti pişirir ensemde tuz
Nerden bulur, düştüm bu belaya bir kere, geliyor erken sonum
Alsam bi dal yine dudaklarından
Boşver geçiyor bir ömür gerek yok uzatmanın da
Buruk bir şarkısın kulaklarımda
Hayat inan bıktım geçilmiyor tuzaklarından
Yalan söyleme gözlerime bak
Gözlerime bak ,gözlerime bak
Yalan söyleme gözlerime bak bu kez
Yalan söyleme gözlerime bak bu kez
Yalan söyleme gözlerime bak bu kez
Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak
Nasıl oldu gözlerine kandım
Nasıl oldu gözlerine kandım
Döner başım yine gözlerin ela
Çünkü gözlerin ela ,çünkü gözlerin ela
İnan senden geçemiyorum
Yine sarhoş oldum geceliyorum
Aklımda sorular çözemiyorum
Gündüz mü gece mi bu göremiyorum
Okuyucu Yorumları 0 yorum