Sosyal medyada 'Reynmen' ismiyle fenomenleşen ve 5 milyonluk takipçi kitlesi bulunan Yusuf Aktaş, ikinci şarkısı Ela'nın klibini YouTube kanalından yayınladı.

Reynmen'in klibi ilk 10 dakikada 400 binden fazla izlenme aldı. Instagram hesabından Ela klibinin izlenme oranını açıklayan Reynmen, klibin 1 saat içinde 3 milyon izlenmeye ulaştığını ve bunun yeni YouTube Türkiye rekoru olduğunu belirtti.

Reynmen'in ilk klibi Derdim Olsun da ilk gününde 6 milyondan fazla izlenme almıştı.

"INSTAGRAM'I KAPATIRIM"

Yeni klibi yayına girmeden önce iddialı bir açıklama yapan Reynmen, “Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram'ı kapatırım” demişti.

REYNMEN ELA ŞARKI SÖZLERİ

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak

Nasıl oldu gözlerine kandım

Nasıl oldu gözlerine kandım

Döner başım yine gözlerin ela

Çünkü gözlerin ela ,çünkü gözlerin ela

Yardım et yardım et yardım et yardım et..

Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep...