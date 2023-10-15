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REYTİNG SONUÇLARI 14 EKİM 2023! Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

15.10.2023 09:49 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 14 Ekim Cumartesi günü televizyon ekranlarında MasterChef All Star, Kardeşlerim, Gönül Dağı, Kader Bağları, gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 14 Ekim reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 14 Ekim Cumartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 14 Ekim Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 14 Ekim Cumartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 14 EKİM AÇIKLANDI MI?

14 Ekim Cumartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

7 Ekim Cumartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

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