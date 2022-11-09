Reyting sonuçları 9 Kasım Çarşamba açıklandı mı? Gecenin Ucunda, Tuzak, Hayat Bugün reyting sonuçları

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. 9 Kasım 2022 Çarşamba günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 9 Kasım 2022 Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 9 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 9 KASIM ÇARŞAMBA AÇIKLANDI MI?

9 Kasım Çarşamba gününün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

2 Kasım 2022 Çarşamba akşamı reyting sonuçları Total ve AB sıralaması şöyle olmuştu:

Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert ve üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada ATV Ana Haber ve üçüncü sırada Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel yer aldı.

