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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Dilek Taşı, Aldatmak, MasterChef 19 Ekim 2023 reyting sonuçları birincisi!

19.10.2023 23:21 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 19 Ekim Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Dilek Taşı, Aldatmak, Mucize Aşk, Hedefim Sensin, MasterChef gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 19 Ekim Perşembe gününün reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 19 Ekim ekranı araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Dilek Taşı, Aldatmak, Mucize Aşk, Hedefim Sensin, MasterChef gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 19 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Dilek Taşı, Aldatmak, Mucize Aşk, Hedefim Sensin, MasterChef gecenin birincisi kim oldu? İşte detaylar...

19 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

19 Ekim Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Müge Anlı Tatlı Sert”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Müge Anlı Tatlı Sert”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

reyting sonuçları

GEÇEN HAFTANIN (12 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI

12 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Hırvatistan-Türkiye UEFA Euro 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Hudut Sevda”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Aldatmak” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Hırvatistan-Türkiye UEFA Euro 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması”, 2.sırada TV8’de “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

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