Reyting sonuçları açıklandı mı? Al Sancak, Tuzak, Aldatmak 19 Ocak reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 19 Ocak Perşembe gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 19 Ocak Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri oldu? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci ve zirvenin sahibi oldu? İşte 19 Ocak Perşembe günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 19 OCAK AÇIKLANDI MI?

23 Kasım Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

12 Ocak Perşembe günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Camdaki Kız", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada ATV'de yayınlanan "Aldatmak", 3.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

