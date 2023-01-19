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Reyting sonuçları açıklandı mı? Al Sancak, Tuzak, Aldatmak 19 Ocak reyting birincisi kim oldu?

19.01.2023 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen dizi ve yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 19 Ocak 2023 Perşembe günü televizyon ekranlarında TRT1'in yeni dizisi Al Sancak yayın hayatına merhaba dedi. Diğer yandan Aldatmak, Tuzak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız, Survivor gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 19 Ocak reyting sonuçları...

Reyting sonuçları açıklandı mı? Al Sancak, Tuzak, Aldatmak 19 Ocak reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 19 Ocak Perşembe gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 19 Ocak Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri oldu? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci ve zirvenin sahibi oldu? İşte 19 Ocak Perşembe günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 19 OCAK AÇIKLANDI MI?

23 Kasım Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

12 Ocak Perşembe günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Camdaki Kız", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada ATV'de yayınlanan "Aldatmak", 3.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

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