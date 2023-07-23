REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Yaz Şarkısı, Vermem Seni Ellere, MasterChef All Star 23Temmuz REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 23 Temmuz Pazar gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 23 Temmuz Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 23 Temmuz Pazar günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 23 TEMMUZ AÇIKLANDI MI?

23 Temmuz Pazar gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

16 Temmuz Pazar günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada FOX TV'de izleyiciyle buluşan "Yaz Şarkısı", 3.sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada FOX TV'de yayınlanan "Yaz Şarkısı", 3.sırada ise FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20 ABC'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada FOX TV'de yayınlanan "Yaz Şarkısı", 3.sırada ise FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.



