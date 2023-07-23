MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Yaz Şarkısı, Vermem Seni Ellere, MasterChef All Star 23Temmuz REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Yaz Şarkısı, Vermem Seni Ellere, MasterChef All Star 23Temmuz REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

23.07.2023 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 23 Temmuz Pazar günü televizyon ekranlarında Vermem Seni Ellere, Yaz Şarkısı, MasterChef All Star, Şark Bülbülü, Vizontele, Kayıp Çocuklar Masalı, Ejder Kılıcı gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 23 Temmuz reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 23 Temmuz Pazar gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 23 Temmuz Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 23 Temmuz Pazar günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 23 TEMMUZ AÇIKLANDI MI?

23 Temmuz Pazar gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

reyting

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

16 Temmuz Pazar günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada FOX TV'de izleyiciyle buluşan "Yaz Şarkısı", 3.sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada FOX TV'de yayınlanan "Yaz Şarkısı", 3.sırada ise FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20 ABC'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada FOX TV'de yayınlanan "Yaz Şarkısı", 3.sırada ise FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüşmediği oğlu evlendi! Bakın hangi ünlü oyuncu 'babalık' yaptıGörüşmediği oğlu evlendi! Bakın hangi ünlü oyuncu 'babalık' yaptı
Doğum kilolarından kurtuldu! Tatil pozlarında fit hali dikkat çektiDoğum kilolarından kurtuldu! Tatil pozlarında fit hali dikkat çekti
Saldırı sonrası genç aşkıyla görüntülendi... Dikkat çeken detaySaldırı sonrası genç aşkıyla görüntülendi... Dikkat çeken detay
Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Film gibi izlediler, binanın çökmesiyle neye uğradıklarını şaşırdılar: O anlar kamerada
Film gibi izlediler, binanın çökmesiyle neye uğradıklarını şaşırdılar: O anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Boyner, Altınyıldız, Dagi, Superstep... Sezonun en trend parçalarında %60'a varan indirim

Boyner, Altınyıldız, Dagi, Superstep... Sezonun en trend parçalarında %60'a varan indirim

Sıcaklık 56 dereceye yükseldi! 5 saat kilitli bıraktı

Sıcaklık 56 dereceye yükseldi! 5 saat kilitli bıraktı

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.