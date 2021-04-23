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Reza Zarrab'ın eski sevgilisi şarkıcı Günel'den olay yaratacak açıklama

23.04.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Gündeş-Reza Zarrab’ın boşanma haberleri sonrası, gözler Zarrab’ın daha önce birliktelik yaşadığı Azeri Kızı Günel’e çevrilmişti. Günel, sosyal medya üzerinden çarpıcı bir açıklama yaptı.

Reza Zarrab'ın eski sevgilisi şarkıcı Günel'den olay yaratacak açıklama

Azeri şarkıcı Günel ve Reza Zarrab arasında yaklaşık 8 yıl süren bir ilişki yaşanmış ancak Reza Zarrab evlilik yolunda ilerlediği Günel’le olan ilişkisini sürpriz bir şekilde sonlandırarak o dönem Ebru Gündeş’le aşk yaşamaya başlamıştı.

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Gündeş ile Zarrab'ın boşanma haberinin ardından tüm gözler Azeri kızı Günel'e çevrilmişti.

"BENİM SABRIMI ÖLÇMEYİN"

Günel, sosyal medya hesabına gelen çok sayıda yorum sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Günel, ”Beni yargılamadan önce kendi hayatınızı değerlendirin... Benim sabrımı ölçmeyin! Yenemezsiniz ya da yıpratamazsınız! Ben acılardan, haksızlıklardan güçlenmiş biriyim..." ifadelerini kullandı.

Günel'in bu sözleri Gündeş ve Zarrab'a gönderme olarak yorumlandı.
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"NE GÜZEL GENÇLEŞİYORUM"

Ünlü şarkıcı, sık sık gündeme gelen estetik haberlerine de isyan etti. Günel, "Herkes kendi kapısının önündeki pislikleri temizlesin ilk önce. Ne güzel gençleşiyorum, güzelleşiyorum... Kimine göre de çirkinleşmişim. Sana ne? Ona ne? Kime ne? Bakım yapıyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Günel Zeynalova
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