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Ricky Martin’e benzemek için onlarca estetik ameliyat yaptırdı! “Bir sorunum var” diyerek itiraf etti

27.12.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Francisco Mariano Javier Ibanez isimli bir adam obezite ile savaştıktan sonra bir dönemin popüler sanatçısı Ricky Martin’e benzemek için sayısız estetik operasyon geçirdi. 30’u aşkın estetik operasyonun sonrasında bağımlı olduğunu dile getiren Ibanez, ameliyat olmadan duramadığını itiraf etti.

Ricky Martin’e benzemek için onlarca estetik ameliyat yaptırdı! “Bir sorunum var” diyerek itiraf etti

Arjantinli Francisco Mariano Javier Ibanez, estetik operasyonlarla Rick Martin’e benzemek için bir servet harcadı. Geçirdiği ameliyatların sonrasında estetik bağımlılığının oluşmaya başladığını dile getiren Ibanez, “Hayatınızın bir noktasında bağımlılık gelişiyor ve saha sonra bir şekilde kötüye gidiyor. Rick Martin’e benzemek için estetik ameliyat olmadan önce obeziteyle mücadele eden ve kilo vermeye çalışan bir adamdım. Şimdi işler hiç hayal etmediğim bir noktaya ulaştı” dedi.

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Estetik ameliyat olmaya başladıktan sonra işlerin kontrolden çıktığını ifade eden Ibanez, bu prosedürler için 7.290 sterlin (yaklaşık 110 bin TL) harcadı. Ricky Martin gibi görünme arzusunun uzun zaman önce başladığını dile getiren Ibanez, bu isteğin insanların Porto Rikolu şarkıcıyla arasında bir benzerlik olduğunu söylemesiyle alevlendiğini belirtti.

İdeal olanın kendin gibi olmak olduğunu anladığını ancak bunun için çok geç kaldığını fark ettiğini söyleyen Ibanez, “Uzun zaman önce bana Ricky Martin’e benzediğimi söylediklerinde isteğim arttı. Bunu şaka olarak aldım ama bazı değişiklikler yapmaya başladım ve benzerlikler çoğaldı. Şimdi anlıyorum ki, ideal olan kendin olmaktır, başkası değil. Ama bunun farkına varmak biraz zaman aldı” dedi.

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