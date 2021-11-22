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Ricky Gervais'den After Life müjdesi! "Söz veriyorum..."

22.11.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix dizisi "After Life"ın üçüncü sezonu ne zaman merak ediliyordu. Ricky Gervais After Life'ın üçüncü sezonunun yakında yayınlanacağını açıkladı.

Ricky Gervais'den After Life müjdesi! "Söz veriyorum..."

After Life'ın üçüncü sezonuyla ilgili müjdeli haber geldi. Ricky Gervais, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Netflix dizisi "After Life"ın üçüncü sezonunun yakında geleceğini duyurdu.

Eski sezonların görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşan Gervais paylaşımına, "#AfterLife3 yakında geliyor. Şimdiye kadarki en iyi sezon ve söz veriyorum köpek ölmeyecek" notunu düştü.

"After Life"ın üçüncü sezon çekimleri geçtiğimiz bahar ayında gerçekleşti. Dizinin senaristi, yönetmeni ve başrol oyuncusu Ricky Gervais'e kadroda eşlik eden oyuncular arasında, Tom Basden, Tony Way, Diane Morgan, Mandeep Dhillon, Kerry Godliman, David Bradley, Ashley Jensen, Paul Kaye ve Penelope Wilton gibi isimler yer alıyor.

İlk sezonu Mart 2019, ikinci sezonu Nisan 2020'de yayınlanan dizinin son sezonu iki yıla yakın bir aradan sonra yakında Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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