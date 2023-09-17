Ricky Martin çıplak güneşlenirken paylaştı! "Boşanma yaramadı"

Ünlü şarkıcı Ricky Martin ile Jwan Yosef'in boşanma kararı alması hayranlarını şaşırmıştı. 51 yaşındaki şarkıcı ile Yosef, 6 yıllık evliliklerine son verdiklerini ortak bir açıklamayla duyurmuştu.

Boşanma haberlerinden sonra Ricky Martin son paylaşımıyla gündem oldu. Şarkıcı Tulum'da çıplak güneşlenirken çekilmiş ateşli bir videosunu paylaşarak kelimenin tam anlamıyla her şeyi gözler önüne serdi.

Seçici bir açıyla poz veren 51 yaşındaki şarkıcı 'Bronzluk çizgilerinden kaçınmak! Teşekkürler, rica ederim" notuyla çıplak güneşlendiği anları paylaşınca olay oldu.



Martin'in bu paylaşımlarına hayranlarından yorum yağarken çoğu takipçi "Boşanma yaramadı" yorumlarında bulundu.

