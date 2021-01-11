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Rıdvan Dilmen'den olay yaratan İrfan Can Kahveci sözleri!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 11.01.2021 17:24 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, Galatasaray - İrfan Can Kahveci transfer hattındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'den olay yaratan İrfan Can Kahveci sözleri!

Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci transferinde son dakika gelişmesi... Rıdvan Dilmen'den büyük iddia! İrfan Can Kahveci ile Galatasaray arasındaki transfer konusu gündeme bomba gibi düşmüştü. Galatasaray'ın transfer etmek istediği İrfan Can Kahveci'nin de Galatasaray'ı istediğini teknik direktör Fatih Terim açıklamıştı. Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'nın İrfan Can Kahveci'nin gol sevincini yapması transfer haberlerini alevlendirmişti. Medipol Başakşehir yaşananlar ve yapılan açıklamalar sonrasında kahve fincanı paylaşarak Galatasaray'a gönderme yapmıştı.

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programına transfer döneminde adı geçen futbolcular hakkında yorum yapan Rıdvan Dilmen, Galatasaray - İrfan Can Kahveci transfer hattındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

"OYUNCUYU ALAMAZSINIZ"

Galatasaray ile Başakşehir'in İrfan Can Kahveci transferi için takas yapacağı yönünde çıkan haberleri yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor 'biz istediğimiz oyuncuyu alırız' diye cümle kurar. Türkiye'de bir tek Başakşehir'den istediğin oyuncuyu alamazsınız. Ekonomik problemi yok. Çok iddialıyım bu konuda." dedi.

"İSTEMEDİKLERİ SÜRECE..."

İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'a transfer olmak istediği yönündeki iddiaları yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Başakşehir'e 5 de versen 10 da versen alamazsın. Bugün Diagne'ye 10 milyon euro versinler yanında bonus bile verirler. Başakşehir'in öyle bir derdi yok. Başakşehir verse Sevilla'ya verirdi. İstemedikleri sürece İrfan Can Kahveci ne Fenerbahçe'ye ne de Galatasaray'a gidebilir." dedi.


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