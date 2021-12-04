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Rihanna hamilelik iddialarına yanıt verdi!

04.12.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamile olduğu iddiasıyla gündem olan Rihanna, bir hayranına gönderdiği mesajda hamile olduğuna dair son söylentileri yalanladı.

Rihanna hamilelik iddialarına yanıt verdi!

Kendisine yeni verilen Barbados'un Ulusal Kahramanı ödülünü kabul ettiği kısa süre önceki etkinlikte bol bir elbise giydiğinden, Rihanna'nın erkek arkadaşı A$AP Rocky'yle bir bebek beklediği söylentileri artmıştı.

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Şimdiyse Rihanna, Instagram'daki bir hayranına gönderdiği doğrudan mesajda hamilelik söylentilerini açıkça reddetti.
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Rihanna, Jen adlı hayranına gönderdiği mesajda söylentileri yalanladı ve medyada hamile olup olmadığı üzerine sürekli söylentiler çıkmasına dikkat çekti.

Hayran daha sonra mesajı doğrudan sosyal medya hesabından paylaştı.

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"BABY SHOWER'INA GELEBİLİR MİYİM"

Baby shower'ına gelebilir miyim kız kardeşim!? Doğru mu değil mi bilmiyorum ama güzel bebeklerin olacak. Şu anda herkes rahminle ilgileniyor, kusura bakma.

Daha sonra Rihanna, bildirilenlere göre "Haaaaa! DUUUUUUR! İlk 10 baby shower'a gelmedin ki! Size kalsa ben her yıl hamileyim, kahretsin hahahah" dedi.

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Jen bu gönderiyi paylaşarak şunları yazdı:

Rahmi "Benim lanet olası işlerime burnunu sokma" dedi. "İlk 10 baby shower" dediğinde ağzımdaki suyu fışkırttım. Her halükarda onun için mutluyum, hayatı dolu dolu yaşıyor!


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Rihanna
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