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Rihanna kıvrımlarını sergiledi! Hayranları "Artık yeter" dedi

18.07.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rihanna markası Savage X Fenty için ekran karşısına geçti. Tanga iç çamaşırı ve bağcıklı bir sütyenle kıvrımlarını sergileyen Rihanna yine sosyal medyayı salladı.

Rihanna kıvrımlarını sergiledi! Hayranları "Artık yeter" dedi

Moda alanında yatırımlarıyla öne çıkan ünlü şarkıcı Rihanna, pandemiden etkilenen moda markası Fenty'yi kapatma kararı almış olsa da iç çamaşırı markası Savage X Fenty ile başarıyı yakaladı.

Marka, son aldığı yatırım desteği sayesinde 1 milyar dolarlık değere ulaştı. Bu da şirketin yüzde 150 büyümesi anlamına geliyor.

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Rihanna markasını büyültmeye ve markası için iç çamaşırlarını giymeye devam ediyor. Son olarak Savage X Fenty iç çamaşırıyla sansasyonel kıvrımlarını sergileyen Rihanna cesaretiyle yine adından söz ettirdi.

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Rihanna kıvrımlarını sergilediği paylaşıma "Bu sezonun havlu iç çamaşırına ihtiyacı var" notunu düştü.

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Bağcıklı detaylara sahip nane yeşili iç çamaşırlarını tanıtırken cesur hareketlere yer veren Rihanna'nın bazı hayranları ise bu duruma "Artık yeter" dedi.

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Rihanna'nın yıllardır albüm çıkarmayıp yalnızca bu alana yatırım yapması hayranlarını rahatsız ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rihanna
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