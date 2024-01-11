Rihanna pembe iç çamaşırıyla nefes kesti! Jartiyerini çekip kıvrımlarını sergiledi

Müzikteki başarısının yanı sıra moda ve güzellik alanında giriştiği işlerle de kendisini kanıtlayan Rihanna sosyal medya hesabından yaptığı iddialı ve cesur paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa bir markanın Sevgililer Günü koleksiyonu için kamera karşısına geçti. Pembe iç çamaşırı ile erotik pozlar veren Rihanna adeta nefes kesti.

Transparan pembe jartiyeriyle kıvrımlarını sergileyen Rihanna bu pozları ile bakana bir daha baktırdı.

Ünlü ismin bu paylaşımına sosyal medyada; 'Çok iddialısın', 'Her zaman büyüleyici', 'O pembe bir rüya', 'Sen harika bir detaysın' gibi yorumlar yapıldı.







