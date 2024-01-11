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  4. Rihanna pembe iç çamaşırıyla nefes kesti! Jartiyerini çekip kıvrımlarını sergiledi

Rihanna pembe iç çamaşırıyla nefes kesti! Jartiyerini çekip kıvrımlarını sergiledi

11.01.2024 09:34 | Son Güncelleme:
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İki çocuk annesi Rihanna sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa bir marka için kamera karşısına geçti. Pembe iç çamaşırı ile iddialı pozlar veren Rihanna jartiyerini çekip kıvrımlarını sergilemeyi de ihmal etmedi.

Rihanna pembe iç çamaşırıyla nefes kesti! Jartiyerini çekip kıvrımlarını sergiledi

Müzikteki başarısının yanı sıra moda ve güzellik alanında giriştiği işlerle de kendisini kanıtlayan Rihanna sosyal medya hesabından yaptığı iddialı ve cesur paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa bir markanın Sevgililer Günü koleksiyonu için kamera karşısına geçti. Pembe iç çamaşırı ile erotik pozlar veren Rihanna adeta nefes kesti.

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Transparan pembe jartiyeriyle kıvrımlarını sergileyen Rihanna bu pozları ile bakana bir daha baktırdı.

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Ünlü ismin bu paylaşımına sosyal medyada; 'Çok iddialısın', 'Her zaman büyüleyici', 'O pembe bir rüya', 'Sen harika bir detaysın' gibi yorumlar yapıldı.

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Rihanna moda anne
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