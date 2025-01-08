Rihanna Sevgililer Günü'ne özel iç çamaşırlarını tanıttı! Görenler "Giymesen de olurdu" dedi

Rihanna, yeni Instagram gönderisinde göz kamaştıran bir görüntüye imza attı. Şarkıcı 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel, Savage X Fenty koleksiyonundan kırmızı dantelli iç çamaşırları giydi.

İki bebeği olan ve son dönemde çocuklarına zaman ayırıp şarkı çıkarmayan Rihanna sıkı vücudunu sergiledi.

Beyaz çoraplarla siyah ayakkabılarla kırmızı iç çamaşırlarını tamamlayan Rihanna paylaşımına "Eğil! Sevgililer Günü Kraliçesi geldi" yazdı.

Servetiyle adından sık sık söz ettiren şarkıcı Rihanna, Savage X Fenty adlı iç çamaşırı markası için çıkardığı koleksiyonla çok cesurdu. Göğüslerine kırmızı kalp takan Rihanna'yı görenler "Hiç giyinmeseydin" dedi.

ABD'nin en zengin kadınları listesine giren Rihanna yine adından söz ettirmeyi başardı.

YENİ ALBÜM İDDİASI

Öte yandan, Rihanna'nın yeni bir albüm hazırlığında olduğu iddia edildi. 36 yaşındaki şarkıcı 9'uncu albümü için çalışmalara başladı. Rihanna'nın hayranları, 2016'da 8'inci stüdyo albümü "Anti"yi yayınladığından beri, şarkıcıdan albüm bekliyor.

Kaynaklar "Rihanna'nın 9'uncu albümünün yayınlanmasının ne kadar uzun sürdüğü konusu bir şakaydı ama bekleyiş neredeyse sona erdi" ifadelerini kullandı.