"Rihanna'ya tokat" Snapchat’in değerini düşürdü

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, yaptığı çağrıyla Snapchat şirketini finansal olarak zora soktu.

Şirketin değerinin 15 Mart’ta ortalama yüzde 4, bir gün sonra da yüzde 1 daha değer kaybettiği öğrenildi. Şirketin borsadaki kaybının 800 milyon dolara yakın olduğu belirtildi.

30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, Snapchat'in kullanıcılar için kendisine yönelik rahatsız edici bir reklam göstermesinden sonra Snapchat'i bir Instagram hikayesiyle kınamıştı.

AL SANA RİHANNA'YA TOKAT

Rihanna ve Chris Brown’un yer aldığı bir oyunun reklamında kadına şiddete özendiren “Rihanna’ya tokat” ibaresi yer alıyordu.

Uygulama içinde yayınlanan reklamda kullanıcılara "Rihanna’yı tokatlamayı mı, yoksa Chris Brown’ı yumruklamayı mı tercih edersin?" sorusu soruluyordu.

Pek çok kişi tarafından uygunsuz bulunan ve eleştiri alan reklam için Snapchat, Rihanna’dan özür dilemiş ve reklamı kaldırdığını duyurmuştu.