Ringe çevirdiler! Sokak ortasında metal direklerle birbirlerini dövdüler... "Her yer kan içindeydi"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Liverpool şehrinin Anfield bölgesindeki bir sokakta üç adam arasında şiddetli bir kavga yaşandı. Adamların metal direklerle birbirlerine sert bir şekilde vurdukları görüldü. 41, 36 ve 27 yaşlarındaki üç adam da aldığı darbelerle hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan üç erkeğin durumu şu anda bilinmiyor.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde metal direklerle iki adamın yerde yatan bir adama vurdukları görüldü. Adamın darbeleri savuşturmak için ellerini havaya kaldırdığı görülüyor.

Adamın yerden kalmaya çalışmasına rağmen aldığı darbelerin etkisiyle sendelediği fark edildi. Polis olaya ilişkin soruşturmayı derinleştirdiklerini ifade etti.