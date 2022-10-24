Risk eş anlamlısı nedir? Risk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Farklı dillerden birçok kelime zamanla dilimize yerleşmiştir. Bu kelimeler zamanla bazı ekler alarak ya da söylenişlerinde değişikliklere uğrayarak yapısal olarak değişmiş ve Türkçeleşmiştir. Risk kelimesi de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Fransızca kökenlidir. Fransızcada "deniz ticaretinde sigortalanan hasar, tehlike, risk" anlamına gelen "risque" kelimesinden alıntıdır.
Risk kelimesi Türkçeye de benzer bir anlamda geçmiştir. Türk Dil Kurumuna göre risk kelimesi "Zarara uğrama tehlikesi, riziko" anlamına gelir. Risk kelimesi farklı kelimelerle birleşerek yeni birleşik kelimeler de türetir:
Risk kelimesinin eş anlamı olan bir kelime vardır. "Riziko" kelimesi riskin eş anlamlısı olan sözcüktür. Riziko kelimesi risk kelimesinin eş anlamı olarak cümle içinde risk yerine kullanılabilir. Riziko kelimesi İtalyanca kökenlidir ve hukuk alanında da kullanılan bir kelimedir. Hukukun temek kavramları arasındadır. Tazmin borcu oluşturabilecek herhangi bir durumun ya da olayın ortaya çıkması ihtimali için kullanılır.
Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için kullanılabilecek en iyi yöntemlerden biri de o kelimeyi bir cümle içinde kullanmak olacaktır. Risk eş anlamlısı olan kelimeler ve risk kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şu şekildedir: