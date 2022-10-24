Risk eş anlamlısı nedir? Risk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Farklı dillerden birçok kelime zamanla dilimize yerleşmiştir. Bu kelimeler zamanla bazı ekler alarak ya da söylenişlerinde değişikliklere uğrayarak yapısal olarak değişmiş ve Türkçeleşmiştir. Risk kelimesi de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Fransızca kökenlidir. Fransızcada "deniz ticaretinde sigortalanan hasar, tehlike, risk" anlamına gelen "risque" kelimesinden alıntıdır.

Risk kelimesi Türkçeye de benzer bir anlamda geçmiştir. Türk Dil Kurumuna göre risk kelimesi "Zarara uğrama tehlikesi, riziko" anlamına gelir. Risk kelimesi farklı kelimelerle birleşerek yeni birleşik kelimeler de türetir:

Risk faktörü: Zarara uğratma olasılığı olan etken.

Risk yönetimi: Riskleri ortadan kaldıracak veya en aza indirecek önlemlerin alınması süreci.

Kalite riski: Alıcının, varış yerine gelen malının kalitesi için yüklendiği riziko.

Risk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Risk kelimesinin eş anlamı olan bir kelime vardır. "Riziko" kelimesi riskin eş anlamlısı olan sözcüktür. Riziko kelimesi risk kelimesinin eş anlamı olarak cümle içinde risk yerine kullanılabilir. Riziko kelimesi İtalyanca kökenlidir ve hukuk alanında da kullanılan bir kelimedir. Hukukun temek kavramları arasındadır. Tazmin borcu oluşturabilecek herhangi bir durumun ya da olayın ortaya çıkması ihtimali için kullanılır.

Riskin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için kullanılabilecek en iyi yöntemlerden biri de o kelimeyi bir cümle içinde kullanmak olacaktır. Risk eş anlamlısı olan kelimeler ve risk kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şu şekildedir:

Eğer risk almaktan korkarsan hayatın boyunca olduğun yerde saymaktan kurtulamazsın.

Gireceğimiz bu işin riskinin ne olduğu hakkında bir fikrin var mı?

Prensiplerim gereği hayatta hiçbir konuda risk almadan yaşamayı tercih ederim.

Bir riske girmeden önce tüm olasılıkları enine boyuna düşünmek ve incelikli hesaplar yapman gerekir.

Onu kaybetme riskini göze almayacaksan tüm bu olanları ona anlatmaman daha iyi olacak.

Orada bir sermaye sahibi bırak kâr etmeyi anca bir riziko hakkı alabilir.

Bu işin ağır bir riziko istediği besbelliydi.



