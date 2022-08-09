Rita Ora ile Taika Waititi günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında birlikteliklerini açıklayan ünlü çiftin gizlice evlendikleri iddia edildi. Peki Rita Ora kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Rita Ora ve Taika Waititi evlendi mi? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

RİTA ORA KİMDİR?

Rita Ora 26 Kasım 1990 yılında Kosova, Priştine'de dünyaya geldi.

Arnavut kökenli ingiliz şarkıcı ve oyuncu Rita Ora 2012'de yayınlanan ilk albümü Ora ile yakaldığı başarıyı sonrasında çıkardığı albümlerle devam ettirmeyi başarmıştır.

Rita Ora 2015 yılında The Voice İngiltere'nin dördüncü sezonunda jüri koltuğuna oturmuştur.

RİTA ORA İLE TAİKA WAİTİTİ EVLENDİ Mİ?

Geçtiğimiz yıl aşklarını açıklayan Rita Ora ve Taika Waititi'nin gizlice evlendikleri iddia edildi.

Taika daha önce film yapımcısı Chelsea Winstanley ile evliydi, 2 kızı olan çift 2018'de boşandı.

Rita Ora ise Bruno Mars ile birlikteyd. Ünlü isim daha sonra Rob Kardashian ile Ekim 2012’de iki ay sürecek bir ilişki yaşadı. Çiftin birliktelikleri yoğun iş programları sebebiyle sona erdi.

