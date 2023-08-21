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  4. Rita Ora teknede kocasına poz verdi! Bikinili hali dikkat çekti

Rita Ora teknede kocasına poz verdi! Bikinili hali dikkat çekti

21.08.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocası Taika Waititi'nin 48. doğum günü gezisi için İbiza'da tekne tatilinde olan Rita Ora tanga bikinisiyle boy gösterdi. Kocasına verdiği pozları paylaşan şarkıcıya beğeni yağdı.

4 Ağustos 2022'de Los Angeles'ta küçük bir törenle dünyaevine giren Rita Ora ile Taika Waititi şu sıralar tekne tatilinde. Düğünlerini gözlerden uzak yapan ve fotoğraflarını bile tam bir yıl sonra paylaşan çiftten Waititi yeni yaşını da tatilde kutladı.

İngiliz şarkıcı Rita Ora Oscar ödüllü yönetmen eşi Taika Waititi'ye teknede pozlar vermeyi de ihmal etmedi. Rita, bir yıllık kocasına ithafen yaptığı ateşli Instagram paylaşımında film yapımcısına kendisine 'aşkın gerçekte ne olduğunu' gösterdiği için teşekkür etti.

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Tanga bikinisiyle fiziğini sergileyen Ora pozlarını hayranlarıyla da paylaştı. Güzel şarkıcı bikinili görünümünü takılarla tamamlamayı da ihmal etmedi.

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Son dönemde iddialı seçimleriyle dikkat çeken Rita Ora kendini bir süredir spora vermiş durumda.

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Rita Ora ele

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