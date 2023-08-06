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Rita OraTaika Waititi'i ile düğün fotoğraflarını 1 yıl sonra paylaştı

06.08.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Ağustos 2022'de Los Angeles'ta küçük bir törenle dünyaevine giren Rita Ora ile Taika Waititi, düğünden fotoğrafları ilk kez paylaştı. Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcıya beğeni yağdı.

İngiliz şarkıcı Rita Ora ile Oscar ödüllü yönetmen Taika Waititi'nin 2021 yılında aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Ünlü çift, 4 Ağustos 2022'de Los Angeles'ta küçük bir törenle dünyaevine girmişti.

Ünlü çift, birinci evlilik yıl dönümlerinde düğünlerinden fotoğrafları ilk kez Vogue dergisi ve kendi sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

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Rita Ora, paylaşımında "İnsanların uydurduğu farklı hikayeleri görmek ve bunları kendimize saklamak aslında bizim için oldukça eğlenceliydi. Ve, şimdi gerçekten ne olduğunu paylaşabilmemizi ve bunu birinci yıl dönümümüzde yapmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.

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Taika Waititi, düğünde Brunello Cucinelli imzalı bir damatlık tercih ederken, Rita Ora da Tom Ford imzalı bir gelinlik giydi.

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Kosova asıllı Britanyalı pop yıldızı, "Gelinlik için risk aldım. Mağazaya gittim ve gelinliği beğendim. Hiç tadilat yapılmadı, tam bedenime göre oldu" dedi.


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