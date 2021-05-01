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Rıza Kocaoğlu ile Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraf

01.05.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk yaşadıkları iddia edilen Rıza Kocaoğlu ile Yüsra Geyik'in birlikte çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

Rıza Kocaoğlu ile Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraf

'Çukur' dizisinde hayat verdiği 'Aliço' karakteriyle adından sıkça söz ettiren Rıza Kocaoğlu, rol arkadaşı Hazal Subaşı ile geçtiğimiz ay ayrılmıştı. Ayrılığın ardından Kocaoğlu'nun kendinden 12 yaş küçük oyuncu Yüsra Geyik ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

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"AŞK HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"

Yüsra Geyik sosyal medya hesabından açıklama yaparak hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı. Çıkan aşk haberlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt veren 30 yaşındaki oyuncu, "Hakkımda çıkan aşk haberinin doğru olmadığını belirtme ihtiyacı hissediyorum çünkü oldukça kesin ifadelerle, hızlıca yayılıyor... Konuyla ve gerçeği yansıtmayan aşk yakıştırmalarıyla ilgili bir daha konuşmayacağımı bildirmek isterim. Sağlıklı, huzurlu hafta sonlarınız olsun" ifadelerini kullanmıştı.
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YENİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Aşk yaşadıkları iddia edilen Rıza Kocaoğlu ile Yüsra Geyik'in, birlikte olan yeni fotoğrafları çıktı. Kocaoğlu ve Geyik, oyuncu arkadaşlarıyla Esra Ruşan, Fırat Çelik ve Melisa Doğu gibi isimlerle birlikte yer aldığı fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. İkilinin samimi halleri yine aşk söylentilerini güçlendirdi.

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Rıza Kocaoğlu
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Memlekette erkek kıtlığımı var nasıl yapıştırdın kendine bu çirkin ördek yavrusunu..

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