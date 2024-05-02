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  4. Rıza Kocaoğlu'nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Çok konuşulan diziye dahil oldu

Rıza Kocaoğlu'nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Çok konuşulan diziye dahil oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.05.2024 10:11
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Çukur dizisinde hayat verdiği 'Aliço' karakteriyle büyük beğeni toplayan Rıza Kocaoğlu rol aldığı yapımlar ve başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor. Şimdilerde İnci Taneleri dizisinde rol alan Kocaoğlu'nun kız kardeşi de diziye dahil oldu.

Rıza Kocaoğlu'nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Çok konuşulan diziye dahil oldu

Tuzak, Çukur, Kuzey Güney, İçerde ve Zeytin Ağacı gibi birçok başarılı projede yer alan Rıza Kocaoğlu başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor. Şimdilerde Hazar Ergüçlü ve Yılmaz Erdoğan'ın başrollerini paylaştığı İnci Taneleri dizisinde rol alan Rıza Kocaoğlu'nun kız kardeşi de ünlü çıktı.

Perşembe akşamlarına damga vuran İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünde Azem’in (Yılmaz Erdoğan) kızı Nehir ilk kez görünecek. Nehir bütün gizemiyle ortaya çıkarken diziye bir oyuncu daha katılacak.

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KARDEŞİ O DİZİYE DAHİL OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İnci Taneleri dizisine Gözde Kocaoğlu katılacak. Aynı zamanda dizinin Nusret’i Rıza Kocaoğlu’nun da kardeşi olan Gözde Kocaoğlu, “İnci Taneleri”nde “Meltem” rolüne hayat verecek.

RIZA KOCAOĞLU KARDEŞİ

Tıpkı abisi gibi Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Gözde Kocaoğlu, oyunculuk kariyerine “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisiyle başlamıştı.

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Rıza Kocaoğlu İnci Taneleri Oyuncu karakteri
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