Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik aşk mı yaşıyor? Yüsra Geyik'ten açıklama

Rıza Kocaoğlu rol arkadaşı Hazal Subaşı ile geçtiğimiz ay ayrılmıştı. Ayrılığın ardından Rıza Kocaoğlu'nun kendinden 12 yaş küçük oyuncu Yüsra Geyik ile gözlerden uzak aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik ve Kocaoğlu birlikte kameralara yakalandı. Flaşların patlamasıyla birlikte ikili neye uğradığını şaşırırken, Yüsra Geyik tanınmamak için başındaki şapka ile yüzünü kapattı.

Araçtan iner inmez apar topar apartmanın yolunu tutan Rıza Kocaoğlu, gazetecilerin sorduğu hiçbir soruya cevap vermedi. Araçta olan Yüsra Geyik ise, Kocaoğlu’nun evinin önünden hızla ayrıldı. Yüsra Geyik instagram hesabından Kocağlu'nun çektiği bir fotoğraf da yayınlayınca aşk iddialara gündem oldu.

YÜSRA GEYİK'TEN AÇIKLAMA!

Genç oyuncu haberlerin gündem olmasının ardından açıklama yaptı.

Genç oyuncu açıklamasında "Aşk haberlerinin doğru olmadığını belirtme ihtiyacı hissediyorum çünkü oldukça kesin ifadelerle hızlıca yayılıyor" dedi.

