MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik aşk mı yaşıyor? Yüsra Geyik'ten açıklama

Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik aşk mı yaşıyor? Yüsra Geyik'ten açıklama

25.04.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisinde Aliço karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu ile Arka Sokaklar dizisinde rol alan Yüsra Geyik'in aşk yaşadığı iddia edildi. Yüsra Geyik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik aşk mı yaşıyor? Yüsra Geyik'ten açıklama

Rıza Kocaoğlu rol arkadaşı Hazal Subaşı ile geçtiğimiz ay ayrılmıştı. Ayrılığın ardından Rıza Kocaoğlu'nun kendinden 12 yaş küçük oyuncu Yüsra Geyik ile gözlerden uzak aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik ve Kocaoğlu birlikte kameralara yakalandı. Flaşların patlamasıyla birlikte ikili neye uğradığını şaşırırken, Yüsra Geyik tanınmamak için başındaki şapka ile yüzünü kapattı.

13284568-728xauto

Araçtan iner inmez apar topar apartmanın yolunu tutan Rıza Kocaoğlu, gazetecilerin sorduğu hiçbir soruya cevap vermedi. Araçta olan Yüsra Geyik ise, Kocaoğlu’nun evinin önünden hızla ayrıldı. Yüsra Geyik instagram hesabından Kocağlu'nun çektiği bir fotoğraf da yayınlayınca aşk iddialara gündem oldu.

YÜSRA GEYİK'TEN AÇIKLAMA!

Genç oyuncu haberlerin gündem olmasının ardından açıklama yaptı.

Ekran Alıntısı

Genç oyuncu açıklamasında "Aşk haberlerinin doğru olmadığını belirtme ihtiyacı hissediyorum çünkü oldukça kesin ifadelerle hızlıca yayılıyor" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sayarken yoruldular! Parkelerin altından çıktı, servete konduSayarken yoruldular! Parkelerin altından çıktı, servete kondu
Survivor’da eleme adayı isim belli olduSurvivor’da eleme adayı isim belli oldu
Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...
Anahtar Kelimeler:
Rıza Kocaoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken yorum: ABD, Türkiye'ye karşı elindeki son kozu da harcadı

Dikkat çeken yorum: ABD, Türkiye'ye karşı elindeki son kozu da harcadı

Thodex operasyonunda yeni gelişme! Ağabeyi gözaltına alındı

Thodex operasyonunda yeni gelişme! Ağabeyi gözaltına alındı

ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Bakan Soylu ile Barış Atay arasında polemik

Bakan Soylu ile Barış Atay arasında polemik

Aşkın dibine vurdu! Şaşırtan paylaşım

Aşkın dibine vurdu! Şaşırtan paylaşım

Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı! Suriye üzerinden geliyor

Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı! Suriye üzerinden geliyor

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.