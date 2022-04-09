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Rıza Kocaoğlu yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

09.04.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, önceki akşam Cihangir'de yeni sevgilisi Selin Işık ile ilk kez görüntülendi.

Rıza Kocaoğlu yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Balıkçı çıkışı görüntülenen ikiliden Rıza Kocaoğlu, "Yeterince fotoğraf çektiniz. Mekandaki vatandaşlar rahatsız oluyor. İlginize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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Kocaoğlu'nun aşk sarhoşu olması gözlerden kaçmadı.

RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?

Rıza Kocaoğlu (d. 19 Mart 1979, İzmir), Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Kars-Erivanlı ve Selanik kökenli bir aileye doğdu. Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan "Başbakan" lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepelidir.[2] Çağan Irmak'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Bana Şans Dile" ile sinemaya adım atarak başrolü üstlenen oyuncu, Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

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Rıza Kocaoğlu
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