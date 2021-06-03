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Rıza Sarraf Günel'i Ebru Gündeş'le aldatmıştı! Yıllar sonra gelen itiraf

03.06.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rıza Sarraf'ın eski nişanlısı Günel Zeynalova nasıl aldatıldığını yıllar sonra anlattı. Günel açıklamasında "Gelinlik provasında Ebru Gündeş'le aldatıldığımı öğrendim" dedi.

Ebru Gündeş’le Rıza Sarraf'ın boşanmasıyla gözlerin çevrildiği Günel yıllar sonra itiraflarda bulundu.

Şarkıcı Günel ve Rıza Sarraf arasında yıllar önce 8 yıllık bir ilişki olmuş; ancak Sarraf evlilik yolunda ilerlediği Günel'le olan ilişkisini sürpriz bir şekilde sonlandırarak Ebru Gündeş'le aşk yaşamaya başlamıştı.

Sarraf'ın kendisini Gündeş’le aldattığını hatırlatan Azerbaycanlı şarkıcı, ‘Adalet tecelli etti. Ne ekersen onu biçersin’ dedi.

"NE EKERSEN ONU BİÇERSİN"

Günel ise önceki gün yaptığı açıklamalarla Gündeş'i hala affetmediğini şu sözlerle söyledi:

"Dubai'de gelinlik provası yaparken aldatıldığımı öğrenmiştim. Adalet tecelli etti. Susmak en büyük intikamdır. Ben o dönemler çok üzüldüm ama görüyorum ki ne ekersen onu biçersin. Ebru Gündeş'in pişmanlığı var ise bu onun problemidir. Ben herkesi bağışladım ve Allah'a havale ettim. Geçmişte yanımda olmayanlar bugün destek oluyorlar akılları neredeydi."

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Günel Zeynalova
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