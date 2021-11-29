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  4. Rize'de öğrenci yurdunda yangın! Hastaneye sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor

Rize'de öğrenci yurdunda yangın! Hastaneye sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor

29.11.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de, Yeşilçay Öğrenci Yurdunun çatı katında yangın çıktı. Yurtta kalan öğrenciler tahliye edilirken yangının bitişikteki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.

Rize'de öğrenci yurdunda yangın! Hastaneye sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor

İslampaşa Mahallesinde bulunan öğrenci yurdunun A Blok çatı katında alevler yükseldi.

İhbar üzerine öğrenciler yurdu kısa sürede boşaltırken, itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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YANGININ HASTANEYE SIÇRAMAMASI İÇİN YOĞUN ÇABA SARF EDİLİYOR

Yangının diğer bloklara ve bitişikte bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.

Yurtta kalan öğrencilerden Bahadır Koçak, AA muhabirine yangının çatı katından başladığını anlattı.

"NEFES ALMAKTA ZORLUK ÇEKTİK"

Bir anda odayı duman kapladığını ifade eden Koçak, "Nefes almakta zorluk çekik. Tahliye anında ana merdivenleri kullandık. İzdiham oluştuğu için inmekte zorlandık." dedi.

Cihan Mor ise anons ile birlikte yurdu boşalttıklarını kaydederek, koridorlarda sigara kokusu olduğunu böyle bir şeyin olacağının endişesini yaşadıklarını söyledi.

Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi RTEÜ) Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Karaman olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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yangın Rize
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