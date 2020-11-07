Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe'den koronavirüs açıklaması: Tedirginiz

Koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe “Ne yazık ki son günlerde ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de vaka sayıları hızlı bir tırmanışa geçmiştir. Özellikle son iki aydır durağan hatta düşüş eğiliminde olan vaka sayılarımız kasım ayı ile beraber hızla yükselmiştir. Bu yükseliş ilimiz merkez ve neredeyse tüm ilçelerimizde kendini göstermiştir. Özellikle son bir iki günde neredeyse ekim ayı ortalamasının iki katına yaklaşmış durumdayız. Havaların soğumasının da bu sürece ciddi anlamda olumsuz etki ettiği açıktır” ifadelerini kullandı.

'KEYFİ SEBEPLERLE RİSKİ ALMA LÜKSÜMÜZ YOK'

Vatandaşları zaruri olmadıkça evlerinden çıkmamaları noktasında uyaran Tepe “Tüm vatandaşlarımızdan içinde bulunduğumuz bu durumu son derece ciddiye almalarını, kendilerinin, sevdiklerinin ve toplumun sağlığı için üzerlerine düşen tüm sorumlulukları eksiksiz yerine getirmelerini istiyoruz. Artık virüs çok hızlı yayılmaktadır. En ufak bir tedbirsizliğimizde, en ufak bir rehavetimizde virüsün bizlere bulaşması an meselesidir. Bu sebeple pandemi sürecinin başından beri belki de en kritik süreçte olduğumuz aşikârdır. O yüzdendir ki tehlikenin bu denli büyük olduğu bir dönemde artık keyfi sebeplerle riski alma lüksümüz asla yoktur. Kıymetli halkımızdan lütfen ama lütfen çok gerekmediği sürece asla kalabalık hiçbir ortama girmemelerini, zaruri olmadıkça çarşıya, şehire, pazara inmemelerini istirham ediyoruz” dedi.