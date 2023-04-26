Robbie Williams ve eşi Ayda Field'den yatak odası itirafı! "Evlendikten sonra seks..."

Robin Williams, 2010 yılında evlendiği Türk asıllı Ayda Field ile mutlu bir birliktelik sürüyor. Çocuklarıyla zaman zaman Türkiye'ye tatile de gelen çift ortak bir söyleşide yaptıkları açıklamalarla gündeme geldi.

Robbie Williams ve eşi Ayda Field "Evlendikten sonra seks olmaz!" diyerek şoke etti.

Ortak bir röportajda çift, yakınlık söz konusu olduğunda "aynı sayfada" olduklarında ısrar ettiler ve yatak odası aktivitelerinin olmamasından memnun olduklarını söylediler.

Robbie Williams The Sun'a "Evlendikten sonra seks olmadığını herkes bilir. Tek yolu bu. Bir süredir testosteron kullanıyordum ama bağımlı olduğum için bunun durması gerekiyordu. Ama ben testosteron kullanırken yaptığımız seks inanılmazdı; her zaman öyleydi. Doyumsuzduk. Yine de birbirimize gerçekten ne kadar bağlı olduğumuzu gösteriyor, çünkü ben onun üzerindeyken ellerimizi birbirimizden çekemezdik" dedi.

KARISI 'SEKS YAPMALIYIZ' DİYOR AMA...

Şarkıcı ayrıca "Eğlenceli bir dönemdi. Ama bazen şimdi, Ayda kanepede bana dönüp 'Seks yapmalıyız' diyor ve ben orada oturup bir mandalina yiyor ve bir nevi omuz silkiyorum. Yani, bilirsin, bazen deniyoruz" diyerek herkesi şaşırttı.



