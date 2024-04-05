Cani anne yenidoğan bebeğini diri diri gömüp öldürmeye çalıştı! Mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı

MYNET|DIŞ HABERLER Uganda'da herhangi bir tıbbi yardım almadan doğum yapan ismi açıklanmayan anne yenidoğan bebeğini doğumundan sadece birkaç saat sonra diri diri toprağa gömerek öldürmek istedi. Diğer aile üyelerinin evde kan izlerine rastlaması üzerine polis ve sağlık ekipleri henüz plasentaya bağlı olan bebeği gömüldüğü toprağın altından çıkartarak kurtardı.

Göbek bağı bile henüz düşmemiş olan bebek gece boyunca toprağın altında kalmanın yarattığı baskı nedeniyle yara izleri ve morluklarla kaplı yerden çıkarıldı. Tüm bedeni soğuktu ve gece boyunca toprak altında kaldığı için cildi mavi bir renk almıştı.

Toprağın altından çıkartılan bebeğin göbek kısmında bulunan plasenta temizlendi ve göbek bağı kesildi. Birkaç zayıf ağlama sesinden sonra bebek hastaneye kaldırıldı ve 6 gün devam eden tedavinin ardından sağlığına kavuştu.







