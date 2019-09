Rodeo boğasının üzerinde seks yapmaya çalışırken olanlar oldu!

TLC’de yayınlanan “Sex Sent Me to the ER” (Seks Beni Acile Gönderdi) programına katılan çiftler, seks sırasında başlarına gelen garip ama gerçek olayları anlatıyor. 2013 yılından beri televizyonlarda olan bu programda aklınıza bile gelmeyecek yerler ve olaylar var. Programda, çiftlerin anlattığı olaylar canlandırma yoluyla seyirciye sunuluyor. Bazen korkutucu bazen de komik anlarını televizyon ekranlarına taşıyan bu çiftlere bir de beraber bakalım!

1. Bu kadının kocası oral seks yapmak için patlayan şekerler kullandı ve sonucunda kadının vajinasında katlanılmaz ağrılar oluştu.

2. Kocasının seks sırasında farklı fanteziler denemek için göğsüne koyduğu erimiş jelibonlar sebebiyle kadının göğsünde üçüncü derecede yanık oluştu.

3. Kapının önünde gördüğünüz adam, kız arkadaşıyla farklı seks deneyimleri yaşamak isterken penisini kapı deliğine sıkıştırdı.

4. Bu çift ise ne yaptıysa beraber yaptı. Rodeo boğasının üstünde seks yapmaya çalışan çifti elektrik çarptı.

5. Zombi Koşusu’nun olduğu bir günde otobüste seks yapmak mı? Otobüste bir zombi, bu çifti korkuttu ve kadın kaçmaya çalışırken burnunu kırdı.

6. Fazla romantizm başa bela! Şömine yanında seks yapan adamın ayağında üçüncü derecede yanık oluştu.

7. Cinsel ruhunu aramak için dışarı çıkan bu adam, penisinde kocaman bir kertenkeleyle karşılaştı.

8. Karısıyla bir derin dondurucuda sevişmeye çalışan adamın kafası etlerin kancasına takıldı.

9. Gördüğünüz kadının olayı ise bambaşka! Sabah seksinden sonra saatlerce orgazm olmaya devam etti ve bu sebeple hastaneye kaldırıldı.

10. Dışarıda seks yapmaya çalışan bu şanssız adam, arıların saldırısına uğradı.

11. Bu kadın, aldığı titreşimli iç çamaşırının kumandasını erkek arkadaşına verdi ve denemek için markete gitti. Titreşimler çok yoğunlaştığında ise ağrılara dayanamadı.

12. Duş sırasında seks oldukça doğal. Ancak adamı kan tutuyordu ve kız arkadaşının kanamasını görünce bayıldı.

13. İlk defa ilişkiye giren bu adam yanlışlıkla partnerinin kafasını duvara vurdu.

14. Bu adam, seks sırasında penisini kırdığı için hastaneye kaldırıldı ve komşuları haberi aldığında hastaneye geldi.

15. Kocasının penisinde piercing varken ilişkiye giren kadın, vajinal enfeksiyon geçirdi çünkü kalitesiz metallere alerjisi olduğunu bilmiyordu.

16. Başka bir kadın ise seks hayatını renklendirmek için titreşimli yüzük aldı ama bu yüzük, yanlış kullanım sonrası kadının vajinasına sıkıştı.

17. Çamurlarda seks yapmayı tercih eden bu çift ise, domuzlarda bulunan bir bakteri yüzünden hastalandı.