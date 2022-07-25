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Ronaldo'nun çocuklarının annesi! Verdiği poz tartışma yarattı

25.07.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun çocuklarının annesi Georgina Rodriguez'in sosyal medya hesabından yayınladığı pozlar, adeta ortalığı salladı. Takipçileri, "Altına bir şey giymemişsin" gibi yorumlarda bulundu.

İngiltere'nin Manchester United takımında forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in Instagram hesabından paylaştığı kısa video ve çekildiği fotoğraflar, büyük yankı uyandırdı.

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BELGESELİYLE GÜNDEM OLMUŞTU!

Cesur pozlarıyla bilinen ve geçtiğimiz aylarda belgeselinin yayınlanmasıyla birlikte ismi daha çok anılan Georgina Rodriguez, verdiği pozlarla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Rodriguez'in pozları çok kısa bir süre içerisinde 3 milyonun üzerinde beğeni ve yorum aldı. Bazı takipçileri ise "Altına bir şey giymemişsin" gibi yorumlarda bulunarak Rodriguez'in giydiği iç çamaşırına dikkat çekti.
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RONALDO'NUN YORUMUNU MERAK EDİLDİ

Rodriguez'in paylaşımının ardından gözler ünlü futbolcu Ronaldo'ya çevrildi. Geçtiğimiz günlerde cinsel organına estetik yaptırdığı haberiyle gündeme gelen Ronaldo'nun bu pozlarla ilgili konuşup konuşmayacağı merak ediliyor.

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ronaldo
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