Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez 5. çocuğu istiyor

Daha önce yaptığı açıklamalarda 5 ve daha fazla çocuk için net ifadeler kullanmaktan kaçınan güzel model, "Şu an 4 çocuğumuz var ve 5. çocuğu dört gözle bekliyoruz. Ronaldo ile geçirdiğim her an benim için çok değerli" dedi.

"Çocuklar büyüdükçe Cristiano ile kendimize çok az zaman ayırabiliyoruz" diyen Rodriguez, "Bu nedenle daha fazla çocuk istemiyorduk ancak annelik duygusu her zamankinden daha baskın geliyor."

Ailesine olan düşkünlüğüne vurgu yapan 26 yaşındaki model, "Aile benim için her şeyden önce gelir."

"O yüzden çocuklar ve Ronaldo benim için ilk sıradadır. Onlara çok iyi bakıyorum. Kalbimde hapsoldular, aşkla dolular" şeklinde konuştu.

"HAYAL EDEBİLECEĞİM EN MÜKEMMEL EŞ"

2018'den beri Cristiano Ronaldo ile birlikte Torino'da yaşayan Georgina Rodriguez, "Çocukların bahçede oynayabileceği büyük bir evde yaşıyoruz. Burada hiçbir şeyi özlemiyoruz ve mutluyuz. Tabii rahat bir şekilde dışarı çıkamıyoruz ama maskeler sayesinde bazen tanınmadan yürüyebiliyoruz. Cristiano harika bir baba ve hayal edebileceğim en mükemmel eş" dedi.