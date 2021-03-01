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Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez 5. çocuğu istiyor

01.03.2021 17:52 | Son Güncelleme:
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Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez 5. çocuğu istiyor

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez verdiği röportajda, Portekizli futbolcuyla olan özel hayatına dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Çocuklardan dolayı Ronaldo ile daha az zaman geçirdiklerinden dert yanan Rodriguez, buna rağmen annelik duygusunun ağır bastığını söyleyerek 5. çocuğu istediklerini dile getirdi.

Daha önce yaptığı açıklamalarda 5 ve daha fazla çocuk için net ifadeler kullanmaktan kaçınan güzel model, "Şu an 4 çocuğumuz var ve 5. çocuğu dört gözle bekliyoruz. Ronaldo ile geçirdiğim her an benim için çok değerli" dedi.

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"Çocuklar büyüdükçe Cristiano ile kendimize çok az zaman ayırabiliyoruz" diyen Rodriguez, "Bu nedenle daha fazla çocuk istemiyorduk ancak annelik duygusu her zamankinden daha baskın geliyor."

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Ailesine olan düşkünlüğüne vurgu yapan 26 yaşındaki model, "Aile benim için her şeyden önce gelir."

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"O yüzden çocuklar ve Ronaldo benim için ilk sıradadır. Onlara çok iyi bakıyorum. Kalbimde hapsoldular, aşkla dolular" şeklinde konuştu.

"HAYAL EDEBİLECEĞİM EN MÜKEMMEL EŞ"

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2018'den beri Cristiano Ronaldo ile birlikte Torino'da yaşayan Georgina Rodriguez, "Çocukların bahçede oynayabileceği büyük bir evde yaşıyoruz. Burada hiçbir şeyi özlemiyoruz ve mutluyuz. Tabii rahat bir şekilde dışarı çıkamıyoruz ama maskeler sayesinde bazen tanınmadan yürüyebiliyoruz. Cristiano harika bir baba ve hayal edebileceğim en mükemmel eş" dedi.

"CRISTIANO HARİKA BİR KARIŞIM!"

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Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun maçları kaybetmesinden sonra nasıl hissettiği sorusuna ise "Eğer maçlar istediği gibi gitmezse tabii mutlu olmuyor. Ama o da futbolun nasıl bir şey olduğunu biliyor. Bazen kazanırsınız bazen kaybedersiniz. Yenilgiyi kabul edip daha iyi olmaya çalışıyor. Kendini eleştirebiliyor, sorumluluk hissediyor ve işini çok severek yapıyor. Cristiano harika bir karışım" şeklinde konuştu.

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Cristiano Ronaldo Juventus Georgina Rodriguez
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