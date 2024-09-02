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  4. Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez'in o haline dayanamadı! Tekne tatilinde keyif

Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez'in o haline dayanamadı! Tekne tatilinde keyif

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.09.2024 14:32
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Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo şu sıralar sevgilisi Georgina Rodriguez ile beraber tatilde. Ronaldo'nun teknede sevgilisinin kalçasını ellediği haller kameraya yakalandı.

Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez'in o haline dayanamadı! Tekne tatilinde keyif

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Cristiano Ronaldo ve sevgilisi son olarak gizlice nikâh masasına oturdukları söylentileri arasında Saint-Tropez'de lüks bir yat gezisi yaparken görüntülendi.

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Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez'den ellerini çekemedi. Güneşin tadını çıkaran çiftin keyfi yerinde görünüyordu.

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30 yaşındaki Georgina, beyaz tanga bikinisiyle göz kamaştırırken Ronaldo da sevgilisine temasta bulunmaktan kendini alamadı.

700 BİN EUROLUK YÜZÜK

Cristiano Ronaldo'nun yakın zamanda hayat arkadaşı Georgina Rodriguez'e 700 bin euroluk yüzük aldığı ve çiftin evlilik hazırlığında olduğu iddia edilmişti. Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez çiftinin 3'ü taşıyıcı anneden 1'i ise birlikteliklerinden dünyaya gelen 4 çocukları bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo
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