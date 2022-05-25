Rozetini Akşener takacak! İsmail Koncuk yeniden İYİ Parti'ye katılıyor (İSMAİL KONCUK KİMDİR?)

Adana milletvekili İsmail Koncuk, yeniden İYİ Parti'ye katılıyor. İYİ Parti'den istifasının ardından Zafer Partisi'nden de istifa eden Koncuk'un Meral Akşener'le yüz yüze görüşmesi sonrası İYİ Parti'ye dönme kararı aldığı iddia edildi. İşte İsmail Koncuk haberinin detayları...

İYİ PARTİ VE ZAFER PARTİSİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

İsmail Koncuk, 16 Kasım 2020'de “İYİ Parti ile milletvekili ve üye olarak bir bağlantım kalmamıştır. Gerek İYİ Parti TBMM grubundaki milletvekili arkadaşlarım, gerekse tüm teşkilatlarda yönetici ve üye olarak bulunan samimi arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum” diyerek istifa kararı almıştı. Daha sonra Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nin kuruluş sürecinde yer alan ve sekreterlik görevini de üstlenen Koncuk, 7 Nisan'da “Birkaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor” diyerek Zafer Partisi’nden istifa ettiğini açıklamıştı.

AKŞENER'LE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre Koncuk, bugün yeniden İYİ Parti'ye katılacak. Partiyle temasının Zafer Partisinden istifa etmesi sonrası başlayan Koncuk'a, İYİ Parti içi ve dışından geri dönmesi konusunda çok sayıda arama gelirken diyalog sürecinde Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Aytun Çıray aktif rol aldı. Koncuk'un Akşener ile yüz yüze görüşme yaptığı ve kararın bu toplantıda alındığı öne sürüldü.

MECLİS'TEKİ SANDALYE SAYISI 37'YE YÜKSELECEK

Bugün, Akşener'in rozet takmasıyla birlikte Koncuk yeniden İYİ Parti'ye katılacak ve İYİ Parti'nin Meclis’teki sandalye sayısı 37’ye yükselecek.

İSMAİL KONCUK KİMDİR?

1959 Adana Ceyhan doğumlu olan İsmail Koncuk Eskişehir Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümünden mezun oldu.

Öğretmenlik görevine Konya'da başladı, Adana'da devam etti. Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2018 yılında emekli olarak İYİ Parti'ye geçti ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

İngilizce bilen Koncuk, evli ve 2 çocuk babasıdır.

