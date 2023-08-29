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  4. RTÜK'ün kararı çok konuşulmuştu! Mahkemeden flaş Kızılcık Şerbeti kararı

RTÜK'ün kararı çok konuşulmuştu! Mahkemeden flaş Kızılcık Şerbeti kararı

29.08.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti Nursema'nın zorla evlendirilme sahnesi geçtiğimiz sezona damga vurmuştu. RTÜK'ten ceza alan dizi hakkında güzel haber geldi. Geçen sezon 5 kez yayın durdurma cezası alan Show TV’nin fenomen dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin kalan cezasını Ankara 22. İdare Mahkemesi ağır bularak iptal etti.

RTÜK tarafından beş haftalık yayın durdurma cezası verilen Kızılcık Şerbeti dizisi geçen sezonun en çok konuşulan konuları arasındaydı. “Kızılcık Şerbeti” dizisinin 2. sezon çekimleri başlamak üzereyken sete güzel bir haber geldi.

Dizide başarılı oyuncu Ceren Karakoç’un hayat verdiği Nursema karakterinin zorla evlendirildiği adam tarafından camdan itildiği sahneye kadına şiddet öğesi içerdiği gerekçesiyle Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından idari para ve 5 kez yayın durdurma cezası verilmişti.

3 HAFTALIK YAYIN DURDURMA KARARI VARDI

Cezanın 2 haftalık bölümü uygulanmış, dizinin yayın saatinde RTÜK’ün gönderdiği belgeseller Show TV’de yayınlanmıştı. Dizinin kalan 3 haftalık yayın durdurma cezasının uygulanıp uygulanmayacağı merak konusuydu.

RTUK-karari-bozuldu-Kizilcik-Serbeti-ekranlara-donuyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Avukat Hakan Ayranpınar’ın temsil ettiği Gold Film karara itiraz etti. Ankara 22. İdare Mahkemesi, Gold Film‘in açtığı davada verilen cezayı ağır bularak iptal etti.


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