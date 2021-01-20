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  4. Ruhani'den Biden'a 2015 nükleer anlaşmasına geri dönme çağrısı

Ruhani'den Biden'a 2015 nükleer anlaşmasına geri dönme çağrısı

20.01.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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Ruhani'den Biden'a 2015 nükleer anlaşmasına geri dönme çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD Başkanı seçilen Joe Biden'i 2015 nükleer anlaşmasına geri dönmeye ve İran'a yönelik ağır yaptırımları kaldırmaya çağırdı.

Ruhani televizyonda yayınlanan kabine toplantısında, "Sorumluluk şu anda ABD mahkemesinde. Washington, 2015 nükleer anlaşmasına geri dönerse, anlaşma kapsamındaki taahhütlerimize de tam olarak riayet edeceğiz" dedi.

Ruhani, "ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi kariyeri bugün sona erdi ve İran üzerindeki 'maksimum baskı' politikası tamamen başarısız oldu" dedi.

Trump, Mayıs 2018'de "gelmiş geçmiş en kötü anlaşma" olarak nitelediği mutabakattan çekildiğini duyurmuş ve Kasım 2018'de de İran'a yönelik yaptırımları tekrar yürürlüğe koymuştu.

Bunun üzerine İran da 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmadan "kısmen çekilme" kararı almıştı.


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