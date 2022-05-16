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Rus televizyonundan herkesi şaşırtan harita! “NATO’nun içindeyken daha çok korkacaklar”

16.05.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya başvurması Moskova cephesinde geniş yankı uyandırdı. Rusya’nın resmi devlet televizyonu olan Rusya 1’deki bir program Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya başvurmasını değerlendiren yorumcular herkesi şaşırtan bir harita göstererek sert ifadeler kullandı.

Rus televizyonundan herkesi şaşırtan harita! “NATO’nun içindeyken daha çok korkacaklar”

Rusya’nın sınır komşusu Finlandiya’nın ve İsveç’in NATO’ya başvurduğunu açıklaması Kremlin’inde gerilim yükselmesine neden oldu. İki İskandinav ülkesinin NATO başvurusu, Moskova’nın kararı tepkiyle karşılamasına yol açtı. Rusya devlet televizyonundaki bir çartışma programında dış siyaseti değerlendiren yorumcular, Moskova’nın taktiksel nükleer silahları Rusya’nın Finlandiya ve İsveçle arasındaki Avrupa sınırlarına konuşlandırabileceğini ifade etti.

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“ETKİSİZ HALE GETİRMEKTEN BAŞKA SEÇENEĞİ KALMAZ”

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Rusya’nın resmi devlet televizyonu Rusya 1’de Finlandiya ve İsveç’in kararını değerlendiren yorumcular, “İsveç ve Finlandiya'nın resmi kararının nedeni korku. Ancak onlar daha çok NATO'nun içerisindeyken korkacak. Finlandiya ve İsveç'te ne zaman NATO üsleri ortaya çıkar, Rusya'nın etkisiz hale getirmekten başka bir seçeneği kalmaz. Ayrıca taktik nükleer silahların sevk edilmesiyle Rusya yeni tehdit oluşturur.” dedi.

Rusya 1 kanalında paylaşılan haritada Rusya’nın mevcut NATO ülkeleriyle paylaştığı kara sınırının Finlandiya’nın katılımıyla birlikte iki katına çıkacağı da gösterildi. Vladimir Putin’in geçtiğimiz haftalarda Finlandiya’nın NATO’ya katılımını hata olarak değerlendirdiği ifadelerine yer verilen programda, Helsinki’nin bu kararından dolayı pişman olacağı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Finlandiya Rusya
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