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  4. Rus timi böyle pusuya düşürüldü! Teker teker vurdular! Korkunç görüntüler…

Rus timi böyle pusuya düşürüldü! Teker teker vurdular! Korkunç görüntüler…

30.04.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savaşın korkunç yüzü Mariupol’da bir kez daha ortaya çıktı. Rus timi pusuya düşürüldü. Rus özel kuvvetleri yoğun ateş altında ilerlerken Ukraynalı direnişçilerin pususuna düştüğü anlar kameralara yansıdı. Açılan ateş ile birlikte bir Rus askeri vurulurken onu kurtarmaya çalışan diğer askerde saniyeler sonra kurşunların hedefi oluyor. İşte dehşete düşüren o anlar…

Film sahnelerini aratmayan görüntülerin çekildiği yerin Mariupol olduğu öğrenilirken Rusya kenti tamamen kontrol altına aldığını açıklasa da kentteki direnişin sürdüğü bu görüntülerle ortaya çıktı. Bir Rus timi, harabeye dönmüş evleri güvenlik amacıyla kontrol ederken, Ukraynalı keskin nişancıların hedefi oldu.

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Rus gazeteci Andrey Filatov, Azovstal sanayi bölgesinde Ukraynalı direnişçilerle Rus birlikleri arasındaki çatışmayı görüntüledi. Yoğun ateş altında Rus askerlerinden biri vuruldu. Onu emniyetli bir yere taşımaya çalışan silah arkadaşı da kurşunlardan kaçamadı.

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Ancak yaralanmasına rağmen arkadaşını bırakmadı. Diğer askerlerin de yardımıyla vurulan Rus askeri güvenli bölgeye taşındı. 2 askerin de hayatta kalıp kalmadığı ise bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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