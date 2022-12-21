Rus Twitch yıldızı Mira ateş püskürdü! Göğüs uçları göründüğü için bir kez daha siteden uzaklaştırılınca deliye döndü

Yayıncı Mira 19 Aralık Pazartesi günü bu yıl ikinci kez Twitch'ten yasaklandı. Bu kez de çok açık giysiler giydiği ve gömleğinin içinden göğüs uçlarını gösterdiği için yasaklanan genç yıldız kendisini sosyal ağdan yasaklamaya dair bu kararın kadın vücuduna karşı ayrımcılık olduğunu iddia ederek karşılık verdi.

HAYRANLARI DA DESTEKLEDİ

Bir erkeğin göğüs uçlarının görünmesi problem olmazken, bir kadın rahatlığı seçip elbisesinin içine sutyen giymediğinde bunun kanalının yasaklanmasına sebep olmasını kabullenemeyen yayıncı, platformun hesabını geçici olarak askıya alma kararına ilişkin tepkisine hayranlarının da desteğini aldı.

SÜRESİ BELİRSİZ

210 bin Instagram takipçisiyle düzenli olarak müstehcen fotoğraflar paylaşan Mira, en son Mart ayında Twitch'ten yasaklanmıştı. Hesabının askıya alınmasının kesin nedeni hiçbir zaman teyit edilmedi.

Twitch'in yönergeleri, platformda genel anlamda çıplaklığı yasaklıyor. Mira'nın platformdan ne kadar süreyle yasaklanacağı da belli değil, bazı yasaklar sadece 24 saat sürerken, bazıları daha uzun sürebiliyor. Hatta bazıları süresiz bile olabilir.