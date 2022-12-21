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  4. Rus Twitch yıldızı Mira ateş püskürdü! Göğüs uçları göründüğü için bir kez daha siteden uzaklaştırılınca deliye döndü

Rus Twitch yıldızı Mira ateş püskürdü! Göğüs uçları göründüğü için bir kez daha siteden uzaklaştırılınca deliye döndü

21.12.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus Twitch yayıncısı Mira, daha önce de müstehcen paylaşımları nedeniyle platformdan yasaklanmıştı. Genç yıldız, bu kez de gömleğinin içinden görünen göğüs uçlarının bir fotoğrafını paylaştığı için bir yıl içinde ikinci kez platformdan yasaklandı. Kararı kabullenmeyen Mira, ateş püskürdü ve durumu kadın düşmanlığı olarak değerlendirdi.

Rus Twitch yıldızı Mira ateş püskürdü! Göğüs uçları göründüğü için bir kez daha siteden uzaklaştırılınca deliye döndü

Yayıncı Mira 19 Aralık Pazartesi günü bu yıl ikinci kez Twitch'ten yasaklandı. Bu kez de çok açık giysiler giydiği ve gömleğinin içinden göğüs uçlarını gösterdiği için yasaklanan genç yıldız kendisini sosyal ağdan yasaklamaya dair bu kararın kadın vücuduna karşı ayrımcılık olduğunu iddia ederek karşılık verdi.

HAYRANLARI DA DESTEKLEDİ

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Bir erkeğin göğüs uçlarının görünmesi problem olmazken, bir kadın rahatlığı seçip elbisesinin içine sutyen giymediğinde bunun kanalının yasaklanmasına sebep olmasını kabullenemeyen yayıncı, platformun hesabını geçici olarak askıya alma kararına ilişkin tepkisine hayranlarının da desteğini aldı.

SÜRESİ BELİRSİZ

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210 bin Instagram takipçisiyle düzenli olarak müstehcen fotoğraflar paylaşan Mira, en son Mart ayında Twitch'ten yasaklanmıştı. Hesabının askıya alınmasının kesin nedeni hiçbir zaman teyit edilmedi.

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Twitch'in yönergeleri, platformda genel anlamda çıplaklığı yasaklıyor. Mira'nın platformdan ne kadar süreyle yasaklanacağı da belli değil, bazı yasaklar sadece 24 saat sürerken, bazıları daha uzun sürebiliyor. Hatta bazıları süresiz bile olabilir.

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Twitch müstehcen

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