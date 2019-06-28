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Russell Crowe yeni dizisi için tanınmaz halde

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SİNEMA TV  | 28.06.2019 18:01 | Son Güncelleme

54 yaşındaki deneyimli aktör Russell Crowe, yeni dizisi The Loudest Voice için eski FOX News başkanı Roger Alies'ın kılığına girdi.

Russell Crowe yeni dizisi için tanınmaz halde

Russell Crowe yeni dizisi ‘The Loudest Voice’daki rolü için bambaşka biri haline geldi. Hayranlarının bile tanımakta zorluk çektiği 54 yaşındaki aktör, Fox News’in eski yöneticisi Roger Ailes’i canlandırıyor. Fox News kanalının kurucusu Roger Ailes’in hayatını işleyen The Loudest Voice dizisi, 7 bölümden oluşuyor. Gabriel Sherman’ın çok satan romanı “The Loudest Voice in the Room”dan uyarlanan dizide Russell Crowe’a, Sienna Miller, Elizabeth Ailes rolüyle; Naomi Watts ise Gretchen Carlson’ı rolüyle eşlik ediyor.

The Loudest Voice, hakkında çıkan cinsel taciz suçlamalarının ardından yıllardır başkanlığını yaptığı FOX News’ten ayrılan Roger Ailes’ın taciz suçlamalarının gün yüzüne çıkmasıyla başlayan çöküşünü konu alıyor. En İyi Özgün Senaryo Oscarı’nı kazanan Spotlight filmini kaleme alan Tom McCarthy dizinin yaratıcılığını üstlenirken, Gabriel Sherman da dizinin senarist kadrosunda yer alıyor. Yedi bölümden oluşan dizi, 30 Haziran’da yayınlanmaya başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
The Loudest Voice Russell Crowe Roger Alies

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