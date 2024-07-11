Rüştü Onur Atilla ile aşkını ilan etmişti! Nez kalça dansıyla kendinden geçti

MYNET- Güldür Güldür Show'un yıldız isimlerinden Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da 10 yıllık evliliğini noktalamış ve kısa bir süre sonra şarkıcı Nez ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Aşk pozları sonrası ihanet iddialarıyla uzun süre gündemde kalan Nez şimdi de sahne şovuyladikkat çekti.

Dün akşam sevenleri ile buluşan ünlü şarkıcı sahneye derin yırtmaçlı siyah bir etek ve siyah bir büstiyer ile çıkmayı tercih etti.

YORUM YAĞDI

Şarkıları ve dansı ile adeta kendinden geçen Nez'in sahnedeki kalça dansı dikkatlerden kaçmadı. Ünlü ismin o anlarına sosyal medyada 'yapmış yine şovunu', 'güzel dans ettiğini sanıyor', 'bu şov mu şimdi?' gibi yorumlar yapıldı.





